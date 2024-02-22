Главная звезда матча. Голкипер сборной Украины отбил все удары и протащил 'Бенфику' в 1/8 финала Лиги Европы. Видео

Украинский вратарь португальской "Бенфики" Анатолий Трубин стал творцом положительного результата для своей команды в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы. В матче против "Тулузы" 22-летний футболист сборной Украины отстоял на ноль, добившись необходимого результата.

После победы в первой игре недельной давности (2:1), нулевой ничьи во Франции хватило, чтобы пройти в 1/8 финала.

Трубин смог отбить все, что летело в его сторону. Особенно эффектным получился сейв на 66-й минуте. Стейн Спирингс получил точный пас в штрафной и сходу пробил. Мяч летел по центру ворот, но Анатолий продемонстрировал высочайшую реакцию и мастерство.

В итоге украинский футболист шесть раз спас свои ворота, что сделало его главной звездой встречи. Авторитетный статистический портал Sofascore поставил Трубину невероятно высокую оценку 8.0.

Как сообщал OBOZ.UA, Трубин 18 февраля устроил впечатляющий перфоманс в матче 22-го тура чемпионата страны по футболу против "Визелы". Наш соотечественник сперва на ровном месте привез гол, а затем отбил 11-метровый удар.

20 января Трубин провел 10-й сухой матч (шатаут - англ. shut out) в своей карьере за португальский клуб. В 18-м туре национального первенства команда из Лиссабона одолела дома "Боавишту" из Порту (2:0).

30 декабря Трубин удачно сыграл в 15-м туре чемпионата Португалии против "Фамаликана". Уроженец Донецка не пропустил ни одного гола и помог своей команде добыть победу 3:0.

За несколько дней до этого Анатолий сделал шатаут в 1/16 финала Кубка Португалии по футболу. Наш соотечественник отстоял на ноль в победном матче лиссабонцев против "Фамаликана" (2:0).

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