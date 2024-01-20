Голкипер сборной Украины провел блестящий матч в Португалии, оформив 10-й шатаут в карьере. Видео

Украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин провел 10-й сухой матч (шатаут - англ. shut out) в своей карьере за португальский клуб. В 18-м туре национального первенства команда из Лиссабона одолела дома "Боавишту" из Порту (2:0).

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Поединок оказался не слишком сложным для 22-летнего голкипера сборной Украины. Анатолий провел все 90 минут встречи без работы, отбив единственный удар в свои ворота. На 54-й минуте украинец совершил эффектный сейв, сорвав контратаку гостей.

После этой победы "Бенфика" набрала 45 очков и вплотную приблизилась к лидирующему "Спортингу" (45 баллов).

Как сообщал OBOZ.UA, 30 декабря Трубин удачно сыграл в 15-м туре чемпионата Португалии против "Фамаликана". Уроженец Донецка не пропустил ни одного гола и помог своей команде добыть победу 3:0.

Напомним, что Трубин перешел в "Бенфику" 10 августа. Игрок "Шахтера" был продан за 10 млн евро + бонус в размере 1 млн евро. В составе "орлов" успел сыграть в 23 матчах, пропустив 20 голов.

30 ноября Трубин провел неудачный матч 5-го тура Лиги чемпионов против итальянского "Интера". 22-летний футболист сборной Украины с интервалом в 21 минуту пропустил три гола.

За несколько дней до этого Анатолий сделал шатаут в 1/16 финала Кубка Португалии по футболу. Наш соотечественник отстоял на ноль в победном матче лиссабонцев против "Фамаликана" (2:0).

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