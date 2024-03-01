Голкипер сборной Украины пропустил гол на 9-й минуте и принес команде поражение в полуфинале Кубка Португалии. Видео

Украинский вратарь португальской "Бенфики" Анатолий Трубин пропустил скоростной гол в 1/2 финала Кубка Португалии. "Спортинг" забил 22-летнему футболист сборной Украины уже на 9-й минуте.

После долгого позиционного розыгрыша мяч подхватил Жени Катаму. Мозабикский нападающий "Спортинга" раскачал защитника, отдал пас на Мортена Хьюлманна, а тот выдал идеальный навес в штрафную. Педру Гонсалвеш головой нанес точный удар в левый угол ворот, после чего мяч рикошетом от штанги влетел в сетку.

Отметим, что на 54-й минуте Трубин пропустил второй гол. Во втором тайме норвежский легионер "Бенфики" Фредрик Эурснес отквитал один гол, а спустя Анхель Ди Мария сравнял счет, но забитый мяч был отменен из-за офсайда. Итоговый результат - поражение "Бенфики" 1:2.

Ответная игра пройдет 3 апреля.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 февраля Анатолий Трубин стал творцом положительного результата для своей команды в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы. В матче против "Тулузы" 22-летний футболист сборной Украины отстоял на ноль.

18 февраля устроил впечатляющий перфоманс в матче 22-го тура чемпионата страны по футболу против "Визелы". Наш соотечественник сперва на ровном месте привез гол, а затем отбил 11-метровый удар.

20 января Трубин провел 10-й сухой матч (шатаут - англ. shut out) в своей карьере за португальский клуб. В 18-м туре национального первенства команда из Лиссабона одолела дома "Боавишту" из Порту (2:0).

30 декабря Трубин удачно сыграл в 15-м туре чемпионата Португалии против "Фамаликана". Уроженец Донецка не пропустил ни одного гола и помог своей команде добыть победу 3:0.

За несколько дней до этого Анатолий сделал шатаут в 1/16 финала Кубка Португалии по футболу. Наш соотечественник отстоял на ноль в победном матче лиссабонцев против "Фамаликана" (2:0).

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