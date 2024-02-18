Главная звезда матча. Голкипер сборной Украины привез дикий гол, а затем отбил пенальти в чемпионате Португалии. Видео

Украинский вратарь португальской "Бенфики" Анатолий Трубин устроил впечатляющий перфоманс в матче 22-го тура чемпионата страны по футболу против "Визелы". 22-летний голкипер сборной Украины сперва на ровном месте привез гол, а затем отбил 11-метровый удар

На 48-й минуте при счете 5:0 в пользу "Бенфики", украинец заигрался в своей штрафной. Анатолий неудачно выбил мяч, попав в соперника. Круглый снаряд подхватил нападающий гостей Сэмюел Ессенде и со второй попытки забил гол.

Спустя 22 минуты Трубин сорвал уже восторженные овации, не позволив "Визеле" еще меньше сократить разницу. Наш соотечественник угадал направление удара с пенальти, не дав возможности Ессенде второй раз себя обыграть.

В итоге встреча завершилась со счетом 6:1. Эта победа позволила "Бенфике" с 55 очками закрепиться на первом месте в турнирной таблице.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 января Трубин провел 10-й сухой матч (шатаут - англ. shut out) в своей карьере за португальский клуб. В 18-м туре национального первенства команда из Лиссабона одолела дома "Боавишту" из Порту (2:0).

30 декабря Трубин удачно сыграл в 15-м туре чемпионата Португалии против "Фамаликана". Уроженец Донецка не пропустил ни одного гола и помог своей команде добыть победу 3:0.

За несколько дней до этого Анатолий сделал шатаут в 1/16 финала Кубка Португалии по футболу. Наш соотечественник отстоял на ноль в победном матче лиссабонцев против "Фамаликана" (2:0).

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