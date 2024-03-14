Голкипер сборной Украины отбил все удары и вывел 'Бенфику' в четвертьфинал Лиги Европы. Видео сейвов

Украинский вратарь португальской "Бенфики" Анатолий Трубин отстоял на ноль в матче 1/8 финала Лиги Европы против шотландского "Рейнджерс". 22-летний футболист сборной Украины отбил все удары и помог своей команде выйти в четвертьфинал.

Поединок завершился со счетом 1:0, что с учетом результата первой игры (2:2) позволил пройти дальше "орлам". Жеребьевка 1/4 финала состоится 15 марта.

Трубин не очень удачно начал встречу, уже на 12-й минуте едва не пропустив мяч между ног после удара Тома Лоуренса.

Второй момент случился в начале второго тайма, когда Мохаммед Диоманде "выстрелил" по центру ворот, но Анатолий оказался на месте.

На 87-й минуте наш соотечественник помог выдержать штурм шотландцев, отбив удар Джона Лундстрема.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 марта Трубин пропустил скоростной гол в 1/2 финала Кубка Португалии. "Спортинг" забил 22-летнему футболист сборной Украины уже на 9-й минуте.

22 февраля Анатолий Трубин стал творцом положительного результата для своей команды в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы. В матче против "Тулузы" 22-летний футболист сборной Украины отстоял на ноль.

18 февраля устроил впечатляющий перфоманс в матче 22-го тура чемпионата страны по футболу против "Визелы". Наш соотечественник сперва на ровном месте привез гол, а затем отбил 11-метровый удар.

20 января Трубин провел 10-й сухой матч (шатаут - англ. shut out) в своей карьере за португальский клуб. В 18-м туре национального первенства команда из Лиссабона одолела дома "Боавишту" из Порту (2:0).

30 декабря Трубин удачно сыграл в 15-м туре чемпионата Португалии против "Фамаликана". Уроженец Донецка не пропустил ни одного гола и помог своей команде добыть победу 3:0.

За несколько дней до этого Анатолий сделал шатаут в 1/16 финала Кубка Португалии по футболу. Наш соотечественник отстоял на ноль в победном матче лиссабонцев против "Фамаликана" (2:0).

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