'Таким он и будет': Дюбуа пригрозил Усику 'сокрушительным нокаутом'

Обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) пообещал жестко нокаутировать Александра Усика (23-0, 14 КО) в реванше. 27-летний британец подчеркнул, что его тренировочный лагерь к предстоящему противостоянию проходит очень хорошо, и через два месяца он будет в оптимальной форме.

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Об этом Дюбуа заявил в интервью YouTube-каналу Box Nation. Будущий соперник нашего соотечественника добавил, что бой с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира – это сама большая цель для любого профессионального боксера, а потому настрой на поединок будет максимальным.

"Все идет хорошо, все движется в правильном направлении. Я чувствую себя в отличной форме и готов выйти в ринг. Я буду готовым на 100%. Я хочу, чтобы это был грандиозный бой-блокбастер, и именно таким он и будет. Я не могу дождаться, чтобы выйти в ринг и просто сделать свою работу. В боксе нет более высокой планки, чем звание абсолютного чемпион. Воу, на кону все пояса и я собираюсь взять их. Я отправлю его в сокрушительный нокаут, это точно. Будет глубокий нокаут", – сказал Дюбуа.

Ранее искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш Усика и Дюбуа. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке. А букмекеры неожиданно сменили котировки на бой.

Александр и Даниель подерутся 19 июля в Лондоне. Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.

В августе 2023 года Александр выиграл нокаутом в девятом раунде. Скандальной получилась пятая трехминутка. Тогда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.

Это вызвало негодование в команде британца. Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь, сам британец указал на особенность украинцев.

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