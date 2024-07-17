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Стало известно, за сколько "Реал" готов продать вратаря сборной Украины

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
1,8 т.
Стало известно, за сколько 'Реал' готов продать вратаря сборной Украины

Руководство мадридского "Реала" скептически настроено в отношении возможность продления контракта с вратарем сборной Украины Андреем Луниным. Наш соотечественник все еще не ответил на предложение переподписать соглашение до 2029 года, из-за чего испанский суперклуб разрабатывает план на случай ухода футболиста.

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Об этом информирует портал Defensa Central. По его данным, "Реал" будет готов отпустить Лунина за 30 миллионов евро в нынешнее трансферное окно. В то же время украинец может покинуть мадридский клуб бесплатно, если отработает свой действующий контракт до лета будущего года.

Стало известно, за сколько "Реал" готов продать вратаря сборной Украины
Стало известно, за сколько "Реал" готов продать вратаря сборной Украины

В "Реале" постараются убедить украинца продлить договор, но не будут ему препятствовать в случае желания перейти в другую команду. Ответ от Лунина относительно его будущего в офисе мадридского клуба ждут в ближайшее дни.

Стало известно, за сколько "Реал" готов продать вратаря сборной Украины

При этом 15 июля вратарь досрочно завершил отпуск и начал тренироваться вместе с партнерами по команде. Накануне Лунин заявил, что хотел бы продолжить карьеру в "Реале", но потребовал больше игрового времени, а также провел разговор с тренером Карло Анчелотти.

Стало известно, за сколько "Реал" готов продать вратаря сборной Украины

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Лунин назвал фатальными свои ошибки в стартовом матче чемпионата Европы с Румынией, в котором "сине-желтые" проиграли 0:3.

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