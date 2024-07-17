Стало известно, за сколько 'Реал' готов продать вратаря сборной Украины

Руководство мадридского "Реала" скептически настроено в отношении возможность продления контракта с вратарем сборной Украины Андреем Луниным. Наш соотечественник все еще не ответил на предложение переподписать соглашение до 2029 года, из-за чего испанский суперклуб разрабатывает план на случай ухода футболиста.

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Об этом информирует портал Defensa Central. По его данным, "Реал" будет готов отпустить Лунина за 30 миллионов евро в нынешнее трансферное окно. В то же время украинец может покинуть мадридский клуб бесплатно, если отработает свой действующий контракт до лета будущего года.

В "Реале" постараются убедить украинца продлить договор, но не будут ему препятствовать в случае желания перейти в другую команду. Ответ от Лунина относительно его будущего в офисе мадридского клуба ждут в ближайшее дни.

При этом 15 июля вратарь досрочно завершил отпуск и начал тренироваться вместе с партнерами по команде. Накануне Лунин заявил, что хотел бы продолжить карьеру в "Реале", но потребовал больше игрового времени, а также провел разговор с тренером Карло Анчелотти.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Лунин назвал фатальными свои ошибки в стартовом матче чемпионата Европы с Румынией, в котором "сине-желтые" проиграли 0:3.

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