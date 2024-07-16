Вратарь сборной Украины высказался о карьере в 'Реале' и получил ответ тренера

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин выразил желание продолжить карьеру в мадридском "Реале" и готовность продлить контракт с "королевским клубом". При этом наш соотечественник твердо дал понять, что требует от тренерского штаба Карло Анчелотти получения большего количества игровых минут, чем это было до минувшего сезона.

Видео дня

Накануне Лунин, прервав отпуск, начал предсезонную подготовку вместе с "Реалом". После тренировки украинец отметил, что не скрывает своей приоритетной цели – выступление в составе мадридского гранда. "Я ясно дал понять: я хочу продолжить выступать здесь. Но я хочу играть", – сказал наш вратарь El Chiringuito de Jugones.

По данным портала Defensa Central, у Андрея состоялся разговор с итальянским наставником команды, который также выступает за сохранение украинца в "Реале". "Теперь я рассчитываю на то, что ты будешь бороться за место в стартовом составе", – сказал Анчелотти вратарю "сине-желтых".

Известно, что Лунин отклонил многомиллионное предложение из Саудовской Аравии. Он входит в сферу интересов лондонского "Арсенала".

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Лунин назвал фатальными свои ошибки в стартовом матче чемпионата Европы с Румынией, в котором "сине-желтые" проиграли 0:3.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!