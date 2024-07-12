'Прыгал вслепую': вратарь сборной Украины объяснил фатальные ошибки на Евро-2024

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин назвал фатальными свои ошибки в стартовом матче чемпионата Европы с Румынией, в котором "сине-желтые" проиграли 0:3. Голкипер мадридского "Реала" отметил, что допустил технический брак в моменте с первым голом, а второй мяч объяснил невезением, так как он не видел удара.

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Об этом Лунин рассказал в интервью изданию Marca. 25-летний футболист отметил, что его ошибки дорого обошлись команды, которая не сумела выйти из группы Евро-2024, набрав при этом одинаковое количество очков со всеми соперниками по квартету.

"Совершенно очевидно, что я допустил две ошибки. Первый гол – это технический брак, ошибка, которая может случиться с каждым. Второй гол – это невезение, потому что я не видел момент удара, а потом я потерял мяч из поля зрения, так как защитник хотел его заблокировать. В итоге я прыгал вслепую и ошибся. Потому после игры я извинился за свою игру. Я понимаю разницу между ошибками вратарей и нападающих. Ошибка вратаря – это 90% гол", – сказал Лунин.

Отметим, что мадридский "Реал" поставил ультиматум вратарю сборной Украины и дал крайний срок для ответа на предложение продлить контракт.

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