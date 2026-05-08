Стало известно, когда и с кем сборная Украины сыграет первый матч с новым тренером

Сборная Украины по футболу свой первый матч под руководством нового главного тренера проведет в последний день весны. Спарринг-партнером нашей команды выступит Польша, которая не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира-2026, проиграв в финале плей-офф Швеции.

Видео дня

Об этом говорится на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ). Встреча соседей состоится 31 мая во Вроцлаве. При этом интересно, что данная дата не является официальной для проведения товарищеских матчей национальными сборными накануне ЧМ-2026 – в Международной федерации футбола (ФИФА) соответствующее окно утвердили на 1-9 июня.

Встреча с поляками станет первой для украинцев после отставки Сергея Реброва. Ожидается, что на этом посту его сменит итальянский специалист Андреа Мальдера, который станет первым иностранным главным тренером в истории "сине-желтых".

По данным медиа, о назначении 54-летнего уроженца Милана будет объявлено 19 мая. Также стало известно о том, кто должен войти в штаб Мальдеры.

Отметим, что 7 июня сборная Украины проведет еще один товарищеский матч. Соперником будет другой неудачник плей-офф квалификации на ЧМ-2026 Дания.

Ранее OBOZ.UA рассказывал интересные факты о новом тренере сборной Украины. Кроме того, существует возможность, что Андрея Мальдера будет назначен и.о. наставника команды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!