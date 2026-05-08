День памяти и победы над нацизмом: почему Украина больше не празднует 9 мая

Согласно законодательным изменениям, принятым в 2023 году, Украина официально закрепила 8 мая как единственную дату для чествования Дня памяти и победы над нацизмом. Этот шаг стал логическим завершением многолетнего процесса десоветизации и отхода от идеологических манипуляций, навязанных Москвой.

Видео дня

Новая дата фокусируется не на милитаристском пафосе, а на человеческом измерении трагедии, унесшей миллионы жизней. Вступление в новую традицию подчеркивает солидарность украинского народа с демократическим миром в борьбе против любых проявлений тоталитаризма. Таким образом, государственная политика памяти акцентирует на лозунге "Помним! Побеждаем!", объединяющий уважение к прошлому с верой в современную победу.

Почему 8, а не 9 мая

Разница в датах между Западной Европой и бывшим СССР возникла из-за политических амбиций Иосифа Сталина. Хотя первый акт капитуляции нацистской Германии был подписан 7 мая в Реймсе, советское руководство настояло на повторной процедуре в Берлине. Второй документ вступил в силу 8 мая в 22:43 по центральноевропейскому времени. Вследствие разницы в часовых поясах, в Москве уже наступило 9 мая. Именно этот час расхождения советская пропаганда превратила в инструмент идеологического раскола, создав отдельный от всего мира праздник.

Трансформация памяти в Украине

После восстановления независимости Украина долгое время придерживалась советского формата празднования. Однако агрессия России в 2014 году стала катализатором изменений: в 2015 году был введен День памяти и примирения (8 мая), а термин "Великая Отечественная война" заменен на "Вторая мировая война". В 2023 году президент Владимир Зеленский предложил объединить эти дни, чтобы чествовать победу вместе с большинством государств Антигитлеровской коалиции. Параллельно с этим 9 мая в Украине теперь отмечают как День Европы – символ принадлежности к европейской семье.

Вклад украинцев в разгром нацизма

Украина была одним из главных театров военных действий, где нацистский и коммунистический режимы боролись, не считаясь с человеческими потерями. Около 7 миллионов украинцев воевали в рядах Красной армии, еще сотни тысяч сопротивлялись в рядах УПА и армиях союзников (США, Канады, Польши, Франции). Суммарные человеческие потери Украины оцениваются в более 8 миллионов человек. Украинцы сделали колоссальный вклад в победу, пройдя путь от обороны Львова в 1939-м до установления флага над Рейхстагом в 1945-м и подписания капитуляции Японии.

От праздничного культа до "победобесия"

В самом Советском Союзе 9 мая не всегда было главным праздником. С 1947 по 1965 годы этот день даже был рабочим, а льготы для ветеранов отменили. Лишь во времена Леонида Брежнева началось формирование квазирелигиозного культа "Великой Победы", который должен был легитимизировать власть компартии. Современная Россия довела эту традицию до абсурда, превратив память в агрессивную пропаганду войны (так называемое "победобесие"). Москва использует моральный авторитет победителей прошлого как оправдание для современной агрессии и геноцида против украинцев.

Сегодня Украина противостоит "рашизму" – новой версии тоталитаризма, выросшего из искаженного культа победы. Главным месседжем Дня памяти и победы является понимание, что мир – это высшая ценность, которую нужно защищать принципиально. Символом этого дня остается красный мак, а ключевым уроком – то, что слабость международного сообщества только поощряет агрессора. Победа над современным захватчиком является единственным путем к восстановлению справедливости и созданию новой системы мировой безопасности.

OBOZ.UA писал об истории Дня памяти и победы над нацизмом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.