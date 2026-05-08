Трамп объявил о введении трехдневного перемирия в войне России с Украиной: о каких датах идет речь

Президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии в войне между Россией и Украиной. По его словам, оно продлится 9, 10 и 11 мая.

Видео дня

Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social. "В России отмечают День победы, но так же и в Украине, поскольку она также сыграла важную роль во Второй мировой войне", – отметил он.

Это перемирие будет предусматривать прекращение всех боевых действий, а также обмен 1000 пленных с каждой стороны.

Трамп отметил, что такое прекращение огня предложил он. Президент США выразил благодарность за его поддержку российскому диктатору Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Надеюсь, это начало конца очень долгой, смертоносной и ожесточенной войны. Переговоры по прекращению этого большого конфликта, крупнейшего со времен Второй мировой войны, продолжаются, и мы с каждым днем приближаемся к решению", – заявил Трамп.

Что предшествовало

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о режиме тишины, который начался с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Украинская сторона будет действовать зеркально, начиная с указанного момента, отмечал гарант.

Страна-агрессор Россия нарушила перемирие, атаковав Украину тремя ракетами и 108 дронами. Украина констатировала, что РФ сорвала режим тишины. Зеленский пообещал зеркальные действия, если Путин не согласится на "тишину и дипломатию".

В тот же вечер пресс-секретарь МИД России Мария Захарова снова пригрозила ударом по "центру принятия решений", то есть по Киеву. Она призвала дипломатические миссии и представительства международных организаций в Киеве покинуть украинскую столицу.

Перед этим Министерство обороны РФ в соответствии с решением Владимира Путина в одностороннем порядке объявило 8 и 9 мая днями так называемого перемирия. Россияне прямо заявили о том, что это связано с "празднованием" победы во Второй мировой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не рекомендует иностранным представителям посещать Москву 9 мая на фоне продолжения российских атак и угроз. По его словам, Россия стремится получить "разрешение на безопасный парад", но не готова прекращать войну.

Как сообщал OBOZ.UA, после объявления Кремлем "прекращения огня" россияне продолжили наносить удары по украинским позициям. К утру 8 мая зафиксировано более 140 обстрелов, 10 штурмов и более 850 ударов дронами различных типов, рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он констатировал: Москва не пытается даже имитировать "прекращение огня", Украина будет действовать зеркально.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!