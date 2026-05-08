'Мы зашли в тупик': Рубио констатировал провал попыток Трампа достичь мира между Россией и Украиной

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что попытки администрации президента Дональда Трампа выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной пока не дали результата. По его словам, нынешние дипломатические усилия США фактически зашли в тупик.

Видео дня

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Марко Рубио. По его словам, Вашингтон не хочет тратить время на мирный процесс без реального прогресса

"Посредничество не дало результата"

По словам Рубио, Вашингтон уже длительное время пытался выполнять роль посредника в переговорах по завершению войны в Украине. Однако эти попытки "не привели к плодотворному результату по разным причинам".

В то же время Рубио подчеркнул, что США готовы и в дальнейшем участвовать в мирном процессе, если это будет иметь практический смысл и поможет приблизить стороны к соглашению.

Однако американская сторона не хочет тратить ресурсы на безрезультатные дипломатические усилия, заявил Рубио.

"Мы не хотим тратить свое время и вкладывать силы и энергию в усилия, которые не приносят прогресса", – сказал госсекретарь США.

США готовы вернуться к переговорам при условии

По словам госсекретаря, если появится возможность реально способствовать заключению мирного соглашения между Украиной и Россией, Вашингтон готов вернуться к посредничеству в переговорах.

"Если мы увидим возможность выступить в роли посредника, который сблизит обе стороны для заключения мирного соглашения, мы бы хотели ею воспользоваться", – сказал он.

Рубио подчеркнул, что США рассматривают войну как трагедию, которая имеет огромную цену для обеих сторон – как в человеческом, так и в экономическом измерении.

Он также отметил, что каждое новое сообщение о последствиях боевых действий только усиливает убеждение американской стороны в необходимости завершения войны дипломатическим путем.

"Усилия зашли в тупик"

В то же время глава американской дипломатии признал, что на данный момент переговорный процесс не демонстрирует прогресса.

"К сожалению, сейчас эти усилия зашли в тупик", – сказал Рубио, добавив, что ситуация может измениться, а США остаются открытыми к участию в будущих мирных инициативах.

Как сообщал OBOZ.UA, в ЕС разочарованы переговорами Трампа по прекращению войны в Украине. Европейские лидеры начали обсуждать создание собственного формата диалога с российским диктатором Владимиром Путиным

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!