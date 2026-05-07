Сын нового тренера Украины пережил тяжелую болезнь, а он носит на коже трезубец и гоняет с байкерами: что известно о первом иностранце во главе сборной

Уже на днях сборная Украины может получить первого в истории иностранного тренера. После Сергея Реброва место у руля национальной команды пророчат итальянцу Андреа Мальдери, который в свое время входил в штаб Андрея Шевченко и пять лет работал с "сине-желтыми" в качестве технического аналитика. 54-летний уроженец "Милана", который происходит из известной футбольной династии, успел полюбить Украину и даже набить себе флаг и трезубец.

OBOZ.UA собрал самые интересные факты из жизни без 5 минут наставника "сине-желтых", который имел страсть к футболу, но остановился на молодежной команде "Милана". Однако нашел свое место в спортивном мире, оказавшись одним из первых аналитиков матчей в своей стране. Много лет отдал итальянскому гранду, а затем в его жизнь пришла Украина.

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО. Андреа годами был предан "Милану", который оказался для клана Мальдера действительно семейным клубом. В свое время цвета "россонери" защищал отец будущего тренера и два дяди. Милан стал для них настоящего домом, хотя дедушка и бабушка наставника были родом из Корато. Но в поисках лучшей жизни отправились в Ломбардию и руководили магазином фруктов и овощей.

Самым известным из братьев Мальдера был легендарный дядя Альдо, который провел в составе итальянского гранда суммарно 10 лет и становился вместе с ним чемпионом страны в 1979-м. Правда, потом перебрался в Рим и через четыре года еще раз поднял трофей над головой уже с "Ромой".

Хотя по достижениям отец Андреа, Луиджи Мальдера, обошел своего младшего брата. В составе "Милана" он выиграл Кубок чемпионов 1969 года, правда в самом финале против нидерландского "Аякса" участия не принимал. В том же году "Милан" завоевал Межконтинентальный кубок в двухматчевом противостоянии с аргентинским "Эстудиантесом". Тогда Мальдера вышел на замену во втором поединке, который аргентинцы выиграли 2:1.

"Я имел честь в детстве играть с твоим папой и твоим дядей Аттилио, когда он меня тренировал. У меня до сих пор яркие воспоминания о том, какими незаурядными людьми они были. Представь, твой папа пришел извиниться передо мной за неудачный навес в предсезонном товарищеском матче Я подумал: "Ого, такой великий чемпион извиняется передо мной..." А твой дядя Аттилио отдал меня в аренду в трансферное окно в октябре, чтобы я мог играть стабильно, и, кроме того, что он так многому научил меня на протяжении всей подготовки, он говорил такие добрые слова, которые такой ребенок, как я, никогда не забывал", – написал в Instagram Марко Бодини, обращаясь к Андреа.

Конечно, по стопам родных пошел и сам Андреа, но выдающихся данных для футболиста у него не оказалось. Карьера игрока закончилась на уровне молодежки "Милана". Мальдера отмечал, что у него была страсть к футболу, но потолком для итальянца стала Серия С. Хорошо, что параллельно он решил учиться в университете, чтобы получить диплом преподавателя физкультуры. А потом начал тренировать детей, однако тогда даже не думал, что это станет его делом на всю жизнь.

Кстати, отец Андреа с 1980-го по 1997 год также тренировал молодежные команды "Милана", а затем стал инструктором в футбольных школах – "собратьев" итальянского гранда.

МИЛАН. Мальдера-младший остался в футболе и вскоре получил должность ассистента тренера в команде "Милана" до 19 лет. А потом оказалось, что он очень хорошо видит и разбирает игру и находит пути для ее технического улучшения. И в 2009-м Андреа повысили в тренерский штаб основного состава "Милана", где он занял новую для того времени должность аналитика матчей и специалиста по технической подготовке.

"Многие годы, проведенные в "Милане", помогли мне профессионально вырасти, одновременно придав идентичности достаточно новой профессии в Италии. Когда я начинал в 2009 году, роль аналитика матчей была несколько туманной, но сегодня она признана на мировом уровне, и в каждом клубе есть по крайней мере один такой специалист", – рассказывал итальянец hudl.com.

Мальдера начал работать в главном штабе "Милана" фактически после окончания золотой эры Карло Анчелотти. У Леонардо, который принял "россонери" дела шли не блестяще, поэтому уже через год, в 2010-м, его сменил Массимилиано Аллегри, для которого Андреа анализировал матчи 3,5 года, а "Милан" по разу взял чемпионство и Суперкубок Италии.

Мальдера также был в команде Филлипо Индзаги и Кларенса Зеедорфа, а вот когда "россонери" летом 2015-го принял Синиша Михайлович, Андреа места не нашлось. Поэтому в течение сезона-2015/16 он работал аналитиком матчей в молодежной команде "Милана". А через год, вскоре после отставки сербского специалиста, решился покинуть родной клуб, откликнувшись на предложение Андрея Шевченко в сборной Украины.

ПОЯВЛЕНИЕ В УКРАИНЕ. Украина вошла в жизнь Андреа в 2016 году, когда Андрей Шевченко возглавил сборную после неудачного Евро и конфликта внутри команды, и пригласил его в свой штаб.

По словам итальянца, его работа в клубе и сборной имеет колоссальные отличия: "На международном уровне гораздо больше внимания уделяется отдельным игрокам, а не команде в целом. На клубном уровне технические, тактические и результативные данные о ваших будущих соперниках имеют максимум неделю давности, поэтому являются достоверными. Однако в сборных вам могут противостоять команды, которые не играли несколько месяцев, что делает большую часть данных из их предыдущих игр устаревшими. Поэтому при нескольких тренировках и небольшом количестве времени перед матчами тактическая подготовка с использованием видео становится ключевой как для игроков, так и для тренерского штаба".

На протяжении пяти лет Мальдера помогал Шевченко, и его мнение имело для тренера большой вес. В 1/8 финала Евро-2020 против Швеции, когда путевку в четвертьфинал принес победный гол Артема Довбика на последних минутах экстра-таймов, Андреа сыграл важную роль в появлении нападающего на поле: "Я слышал, как Мальдера подошел к Шевченко. Даже встретился с Мальдерой взглядом, он посмотрел на меня, и я пошел разминаться".

"Он – трудяга. Такой же, каким был футболистом. Андрей много слушает, анализирует и принимает решения. Он буквально заражает всех в команде своими идеями. Он всегда старается совершенствоваться. Шевченко многому научился у своих бывших наставников. Он уделяет много времени деталям и всегда следит за тем, как работают его футболисты. Мы же, в свою очередь, предоставляем ему данные, которые позволяют увидеть более полную картину", – рассказывал Мальдера о работе с Шевченко в сборной.

В августе 2021-го Андреа покинул "сине-желтых" вслед за будущим президентом УАФ, но не вошел в его тренерский штаб в "Дженоа".

"Больше всего я хочу поблагодарить болельщиков и людей, которые всегда заставляли меня чувствовать себя как дома. Я отдал все и получил так много. Вы навсегда останетесь в моем сердце и на моей коже", – написал итальянский аналитик.

В сентябре 2022-го Мальдера присоединился к команде бывшего наставника "Шахтера" Де Дзерби в английском "Брайтоне". Два года он анализировал поединки английской Премьер-лиги для "Чаек". И Де Дзерби так понравилась совместная работа, что летом 2024-го он снова пригласил Андреа дополнить свой штаб, но уже во французском "Марселе".

"Аналитик матчей должен, прежде всего, иметь глубокие знания об игре. Футбол нужно изучать не только читая книги – что может быть полезным, но и просматривая множество матчей, выполняя анализ, наблюдая за тренерами и различными способами интерпретации фаз игры, понимая системы и основы футбола. Поэтому, хотя важно понять, "как" структурировать анализ, сначала нам нужно сосредоточиться на том, что мы анализируем. Также, работая с ведущими игроками, которые привыкли работать с топовыми тренерами, вы должны знать, о чем говорите", – рассказывал Андреа о нюансах своей работы.

Казалось, что тандем Де Дзерби и Мальдеры сложился. Однако недавно стало известно, что Андреа не планирует присоединяться к штабу Роберто в "Тоттенхэме", что выглядело очень неожиданно, учитывая их многолетнее сотрудничество. Однако дало шанс сборной Украины.

УЛЮБЛЕНЕЦ ФУТБОЛИСТОВ. Мальдеру сватали в сборную еще летом 2024-го – после провала "сине-желтых" на Евро. В СМИ сообщалось, что УАФ предложила Андреа должность ассистента главного тренера Сергея Реброва. На тот момент итальянский специалист как раз покинул "Чаек" и оставался без работы. Однако вскоре Шевченко опроверг информацию о сотрудничестве с Мальдерой.

И вот кандидатура Андреа снова всплыла, но теперь в качестве главного наставника. По инсайдерской информации медиа, кандидатуру Мальдеры очень хотели видеть непосредственно футболисты сборной. Это была и группа игроков, и отдельные лидеры, которые ранее работали с итальянцем, и громко сообщили о своем желании руководству УАФ.

Второй аспект — финансы. Андреа не стал называть заоблачных сумм. Это очень приземленные адекватные цифры. Очевидно, что его тренерский штаб будет получать ощутимо меньше, чем предыдущий", – сказал Шпирко.

ЧТО ГОВОРЯТ. Бывший полузащитник "Динамо", "Днепра" и сборной Украины Роман Безус как-то рассказал, что считает Мальдеру одним из лучших тактиков и стратегов из тех тренеров, с которыми приходилось работать: "Было очень интересно познавать то, что он рассказывал и показывал, что касается тактических моментов. Это, по крайней мере для меня, было новинкой. Тогда вообще весь процесс, все пребывание в сборной было на высочайшем уровне".

"Он очень сильно разбирается в тактике, прям до косточек разбирал игру соперников. Затем подстраивал нашу тактику и какие-то детали под определенную команду. То есть он мне конкретно как защитнику дал много новой информации. Можно сказать, что я был уже опытным футболистом", – отметил в разговоре со Sport News 24 Сергей Кривцов.

"Но он научил меня некоторым вещам в плане работы с мячом в защите. И я видел, что всем игрокам нравилось, как он все рассказывает и вкладывает в наши головы, чтобы все было понятно. Он принимал участие во всех аспектах нашей игры, как-то стандартные положения или выход из обороны", – добавил бывший защитник "Шахтера".

ТРЕЗУБЕЦ НА КОЖЕ. Говорят, что Мальдера действительно прикипел к Украине, поэтому в 2019-м, когда "сине-желтые" прошли квалификацию на Евро-2020, он сделал татуировку с гербом и флагом Украины: "Однажды мы с тренерским штабом обсуждали группу отбора. Я сказал: "Если мы выйдем на Евро, я сделаю тату с украинской символикой". Я сдержал слово. Очень счастлив носить на своем теле украинский флаг. Украина – часть моей жизни. Я – украинец и итальянец".

А после начала полномасштабного вторжения РФ, в мае 2022-го, Мальдера посетил товарищеский матч бывших подопечных против "Эмполи" и не исключал возможности работы в Украине в будущем: "Очень рад быть здесь. Я очень близок с украинцами. Сегодня очень тяжелый момент. Мне очень грустно из-за того, что происходит".

"Для меня это не только команда – это мое сердце. Я счастлив прибыть сюда и посмотреть матч. Я хотел бы обнять ребят и поддержать их", – отметил Андреа.

Мальдера выразил соболезнования украинцам после сбития нашего самолета в Иране в январе 2020-го: "Я с вами и молюсь за жертв трагедии рейса PS 752, разбившегося в Иране". Также тренер знает Владимира Кличко, которого называл своим другом, а в социальных сетях поздравлял с победами чемпиона супертяжелого дивизиона Александра Усика.

СЫН, МОТОЦИКЛЫ И... О личной жизни тренера-аналитика известно немного, но у него есть сын Макс, который, судя по постам Андреа, в детстве пережил тяжелую болезнь. Но победил ее в августе 2015-го и тот день называет вторым Днем рождения ребенка. А в октябре 2025-го отец очень трогательно поздравлял Макса с 18-летием: "То, что случилось с тобой в жизни, ты преодолел с большой силой и мужеством, я горжусь тобой. Я люблю тебя, и теперь впереди счастливая жизнь".

Также у наставника есть 19-летняя дочь Беатрис. А за пределами футбольного поля страстью Мальдеры являются мотоциклы. Даже больше – итальянец является настоящим байкером и имеет собственную "банду" ценителей скорости, а гоняет не на чем ином, как Harley Davidson.

