Рецептурные препараты для "всех подряд": в Украине разоблачили сеть аптек, которая продавала наркотики на 1 млн ежемесячно

В Харькове разоблачена аптечная сеть, которая ежемесячно продавала кодеиносодержащие (опиат) препараты без рецептов на сумму до 1 млн грн. Руководительнице фармацевтического общества, главному бухгалтеру и шести фармацевтам сообщено о подозрении. Максимальным наказанием за это нарушение является лишение свободы на срок до 5 лет.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора. Следствие считает, что фигуранты входили в организованную группу, которая через сеть аптек системно продавала кодеиносодержащие лекарственные средства без рецептов и с нарушением правил их отпуска.

Правоохранители задокументировали не менее 16 фактов незаконной реализации лекарственных средств. По версии следствия, в 2025 году руководитель общества организовала схему незаконной продажи этих препаратов для личного обогащения, привлекая к ней главного бухгалтера и шестерых фармацевтов.

Участники группы отпускали лекарства без рецептов врачей, а также в количествах, превышающих допустимые нормы. Ежемесячный оборот незаконных продаж составлял от 500 тыс. до 1 млн грн. Полученные средства распределяли между участниками по заранее согласованной схеме.

Действия подозреваемых квалифицированы по статьям:

часть 1 статьи 320 Уголовного кодекса Украины (УКУ) – нарушение установленных правил оборота наркотических средств, максимально наказывается лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;

часть 2 статьи 320 УК – те же действия, совершенные повторно – максимально наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;

часть 3 статьи 28 УК – уголовное правонарушение совершено группой лиц (три и более), статья не устанавливает конкретного вида или срока наказания, она лишь дает определение тому, как именно совершалось преступление – в одиночку или группой.

Досудебное расследование проводят следователи СУ ГУНП в Харьковской области при оперативном сопровождении сотрудников Управления СБУ в Харьковской области.

