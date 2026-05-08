Две новости, которые принесла минувшая ночь. Ради справедливости: заявления Кремля последовали несколько ранее. Однако суть обеих, как собственно и объявленного Украиной перемирия и перемирия "от Путина" одна – инициатива на дипломатическом направлении.

Видео дня

Вначале предыстория

Задумайтесь: весь 2025 год разговоры о переговорах шли, фактически при российской инициативе. Да, Трамп играл роль "посредника", но ему нужна РФ как партнер в вопросах КНР. Ему нужны деньги и тут Кремль нашел что предложить.

В результате мы имели последовательно несколько "предложений". Которые формировались как под копирку: встреча американцев с русскими (или телефонный звонок), после чего приглашение к разговору украинскую сторону. Иногда мягко, иногда в формате попыток "доведения к исполнению", иногда методом выкручивания рук.

То есть инициатива была (и пока остается) у Москвы. Украинская сторона пыталась убедить Вашингтон что "россия не побеждает". Но даже вырабатываемые с европейскими партнерами планы и позиции были не изначальной концепцией Киева, а ответом на позицию либо рамки, предложенные Трампом. Который брал за основу предложения и концепции Москвы.

В таком формате успех переговорного процесса является крайне сложной задачей. Ведь твоя позиция заведомо проигрышна – ты отвечаешь на выпады (предложения) противника. И не можешь изменить рамок обсуждения.

Теперь 2026

2026 год несколько изменил ситуацию. В марте-апреле стало очевидно, что, как минимум в вопросах ударов дронами и ракетами Украина пытается (не безуспешно) перехватить лидерство. В Россию начало прилетать много и регулярно. На фронте Кремль не достиг масштабных изменений - "продолжаются бои за Малую Токчмачку".

США и Израиль начинают войну против Ирана. Но, как выясняется, ожидаемого венесуэльского кейса Трамп не получает. Более того, "зонтик безопасности США" над государствами аравийского полуострова оказывается не только не безусловным, но и очень даже дырявым. Война затягивается, причем до неприличия – Трамп вынужден был даже перенести воездку в КНР (а это приоритет, как никак). На этом фоне начинаются разговоры об Украине и ее возможностях в сфере безопасности. Я не буду комментировать успехи и неуспехи нашего МИД. Но постановка вопроса "чем может помочь Украина" – это уже не "у Зеленского нет карт".

Теоретически, Путин на Иранской войне мог бы получить бонусы. И оказать услугу Трампку. Результатом которой стало бы "выкручивание рук" Зеленскому. Речь идет о попытке Кремля стать "посредником" в разговоре Ирана и США. Но формальное место медиатора уже занял Пакистан. А, если говорить о непубличном обмене посланиями – Иран не слишком стремится просить РФ о помощи такими услугами. Скорее наоборот, Россия навязывается на роль "почтальона".

Украинский вопрос тем временем отходит в тень, даже не на второй а на "третий и ниже" план в восприятии Белого дома. При этом на обсуждении по прежнему находится план Дмитриева (почему то называемый планом Уиткоффа), пусть и сильно измененный.

Но Трамп ограничен во времени. Если его переговорный трек не будет успешным, то вероятно изменение формата. В виде создания новых рамок, где посредниками могут быть не только США, но и ЕС и КНР. А значит и "планы мира" будут формироваться заново. Без условных "фондов на восстановление имени Трампа", зато, возможно, с механизмами потенциального давления на обе стороны.

Путин так же ограничен во времени – 20 сентября крайне важный день голосования в РФ. И отсутствие динамики на украинском направлении (в понимании того как и сколько будет продолжаться война) для него рискованно. Новые возможные переговорные рамки (с участием ЕС и КНР) – невыгодны.

Теперь о перемирии и датах

У учетом сказанного мы имели резкое оживление российской дипломатии на американском направлении. Это и очередная поездка Дмитриева (кстати, очень даже не безуспешная для РФ), разговоры Лаврова и Рубио и, наконец, беседа Трампа и Путина.

И "жест доброй воли" от России – объявление Путиным перемирия. Важный аспект – как и прошлый раз "перемирие" объявляет Путин. А Украина его исполняла ранее и по идее должна была бы исполнять сейчас. То есть вновь вопрос об инициативе в переговорах. Где в понимании РФ и США есть единственная сторона, готовая предлагать базу для разговора, идеи перемирия – это Россия.

Но случается неожиданное для Кремля. Зеленский решает показать, что в такую игру с "перемириями" можно играть "в две руки". Объявляет свои даты, где старт прекращения огня на два дня раньше. У Кремля выбор крайне неприятный. Согласиться = расписаться (как это будут понимать российское население и элиты) в слабости. Ведь дроны и ракеты летят, Туапсе и Пермь горят, парады отменяют. Не согласиться и настаивать на своем – с большой долей вероятности получить атаку 9 мая. Если не по Москве, то по нескольким важным объектам в других городах.

Второй вариант видится Кремлю более перспективным. Причина – необходимость неких изменений на фронте. В том числе за счет непопулярных управленческих решений. Например, мобилизации. Об этом писал недавно – линк дам в комментариях. А для непопулярных решений надо напугать население еще больше. И сыграть в политическую мобилизацию на страхе. Как это было перед второй Чеченской. А заодно попытаться поднять ставки на внешнеполитическом фоне.

Что, в принципе и происходит. Путин, не ожидая результатов "перемирия", заявляет о выходе из переговорного процесса. Не логично? Ведь даже объявленное им перемирие – часть переговорного процесса с США и Украиной. То есть вышел – обнулил и этот вопрос. Еще один резон для Украины посмотреть, где в России горит не так ярко.

Но для Путина альтернатива намного хуже – потеря инициативы в переговорном процессе будет означать, что возможно появление новых рамок для обсуждений. Которые изначально будут формулироваться не в Москве. А значит придется говорить "нет" на начальном этапе вместо того чтобы привычно рассуждать "мы за мир, но в случае...".

Кремль пытается не просто вернуть инициативу, но и резко поднять ставки. Ведь тема "Донбасса", без которой не складывается "картина победы", которую можно представить населению, из одного из обсуждаемых пунктов переносится в условия для просто начала разговора. Если осенью это "обсудим как и возможно ли", то сейчас "вначале Донбасс, потом поговорим".

Неприемлемые уже для Украины условия. С компромиссами по территории без передачи их РФ непосредственно, часть населения (не большинство но существеннная часть) могла бы согласиться. А вот с выходом из Донбасса в качестве "предварительных условий", в результате требований Кремля – уже сложно.

На что же надеется Путин?

На несколько вещей. Это возможность сыграть в посредника между США и Ираном (всё же), на внутрироссийскую мобилизацию общества через страх и возможно мобилизацию военную. И на попытку добиться перелома на фронте до осени.

Альтернатива – активно разыгрывать дипломатическую карту с США. Для Трампа ведь выход одной из сторон из переговоров – провал. Перед поездкой в КНР и промежуточными выборами. А значит есть шанс, что в Вашингтоне задумаются над "выкручиванием рук" украинской стороне. Такой подход возможен и трек РФ будет разрабатывать.

Параллельно пытаться играть на внутриукраинском поле, на противоречиях внутри украинского общества. Тем более что украинские политики с удивительным упорством пытаются создавать конфликтные точки. Кремль просто попытается "разогреть" ситуацию.

И, наконец, третье, хоть пока и маловероятное – масштабная катастрофа внутри Украины. Ядерный удар – вряд ли. А вот попытаться, например, ударить по всем мостам через Днепр, или вообще разрушить одну из каскада дамб – вполе вероятно. Увы. Но тут Путину все же страшно. Перед возможной реакцией на внешнем поле. Поэтому данное направление пока, скорее будет элементом шантажа, чем реальностью.

Летний политический сезон начался. Для Украины он будет сложным и динамичным. Но, в отличие от 2025 года, шансы перехватить инициативу есть. И они немалые.