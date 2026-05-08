'Сегодняшние российские нацисты продолжают свою войну': Зеленский сравнил Путина с Гитлером. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня памяти и победы над нацизмом. В своем обращении глава государства сравнил главу Кремля Владимира Путина с Адольфом Гитлером.

Об этом стало известно из его видеообращения. По словам президента, в эту дату россияне снова пытаются вернуть порядки режима, который проиграл Вторую мировую войну.

Обращение президента Украины

Глава государства заявил, что защита против российского вторжения – этозащита не только одной Украины и ее независимости, поскольку Кремль угрожает почти всем соседним странам и всей Европе.

"Когда большинство мира вспоминает и чтит память воинов Второй мировой войны – тех, кто разбил нацистов, – надо чувствовать, что сегодняшние российские нацисты продолжают свою войну и все еще пытаются вернуть те же безумные порядки, которые проиграли во Второй мировой", – сказал глава государства.

Глава государства подчеркнул, что в Украине предыдущие поколения воевали против немецких оккупантов, а сейчас украинская армия обороняется от российских оккупантов, которые олицетворяют Третий Рейх. Он также добавил, что Россия снова угрожает Украине.

"Мы дали вполне логичную и понятную для них позицию – будем действовать абсолютно зеркально. Сегодня они начали сутки с обстрелов на фронте, была штурмовая активность. Вчера они наносили еще больше воздушных ударов. Были наши зеркальные ответы. Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня", – информирует Зеленский.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне 9 мая снова заявил о якобы угрозе нападения со стороны Европы. В своей речи он обвинил европейские страны в стремлении "повторить опыт Гитлера", и такие действия имеют целью нанести стране-агрессору "стратегическое поражение".

В то же время российский диктатор Владимир Путин сам попросил о перемирии на 9 мая, что является положительным сигналом для Украины. Ведь к этому главу Кремля вынудило не желание остановить войну, а все меньшая способность российской ПВО защитить территорию РФ от ударов украинских дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, государство-террористка уже 4-й раз объявило о "своем перемирии" накануне 9 мая. Очередное заявление прозвучало от Министерства обороны РФ, которое также пригрозило "массированным ударом по Киеву" в случае нарушения этого режима.

