Украина проведет 'особенный матч' перед стартом ЧМ-2026 по футболу

Сборная Украины по футболу официально определилась с одним из спарринг-партнеров на товарищеские матчи, которые запланированы на июнь накануне старта чемпионата мира-2026. "Сине-желтые" 7 июня проведут встречу с еще одним неудачником плей-офф отбора на мундиаль Данией.

Об этом информирует Датский футбольный союз (DBU) на своем официальном сайте, который уточняет, что игра состоится в Оденсе. В организации подчеркнули, что спарринг с украинцами будет особенным, так как наша страна продолжает сопротивляться российской агрессии.

"Украина была выбрана в качестве соперника прежде всего по спортивным соображениям, но мы также понимаем, что это особый матч по причинам, не имеющим отношения к спорту. Для многих детей в Украине повседневная жизнь характеризуется неопределенностью из-за российского вторжения. Футбол может сыграть здесь важную роль", – сказал генеральный директор DBU Эрик Бреггер Расмуссен.

Датская сборная не сумела выйти на ЧМ-2026, проиграв в финале плей-офф квалификации Чехии в серии пенальти. Отметим, что украинцы и датчане встречались друг с другом трижды, одержав по одной победе.

