Первый иностранец в истории: стало известно, когда сборная Украины получит нового тренера

Новый главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера будет утвержден на своем посту лишь в середине текущего месяца. Итальянский специалист станет первым иностранным наставником в истории "сине-желтых", а его официальная презентация состоится 19 мая.

Об этом информирует портал Sport.ua со ссылкой на источники в Украинской ассоциации футбола (УАФ). По его данным, Мальдера прибудет в нашу страну 18 мая, а на следующей день состоится заседание исполкома организации, на котором тренера объявят новым рулевым национальной сборной.

Представлять 54-летнего уроженца Милана будет президент УАФ Андрей Шевченко. Также ожидается, что итальянец посетит финальный матч кубка Украины, в котором 20 мая во Львове киевское "Динамо" сыграет с середняком первой лиги первентства страны "Черниговом".

Последним местом работы Мальдеры был французский "Марсель", где он входил в тренерский штаб Роберто Де Дзерби. С 2016 по 2021 годы специалист работал в сборной Украины в качестве ассистента Шевченко, который и инициировал приход итальянца на смену Сергею Реброву.

Кроме того, существует возможность, что Андрея Мальдера будет назначен и.о. наставника команды.

