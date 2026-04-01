Польша пролетела мимо ЧМ-2026 по футболу, пропустив гол на последних минутах. Видео

Сборная Швеции по футболу обыграла Польшу в финале отбора на чемпионат мира-2026. Поединок на Strawberry Arena в Стокгольме завершился со счетом 3:2. Победный мяч был забит на 88-й минуте после серии опасных моментов у ворот польской команды.

Швеция активно начала встречу и открыла счет на 20-й минуте: Ясин Айяри отдал передачу на Энтони Элангу, который точно пробил от перекладины. Польша постепенно перехватила инициативу, больше контролировала мяч и создавала давление, что привело к ответному голу на 33-й минуте: Никола Залевски после передачи Петра Зелиньского точно пробил в нижний угол.

До перерыва шведы вновь вышли вперед: на 44-й минуте Густаф Лагербьельке замкнул подачу со штрафного, выиграв верховую борьбу в штрафной. Во втором тайме Польша продолжила играть первым номером, регулярно нагружая оборону соперника и создавая моменты, включая спорный эпизод с возможным пенальти.

На 55-й минуте поляки сравняли счет: Залевски ассистировал Каролю Свидерскому, который поразил пустые ворота. Гол был дополнительно проверен VAR и засчитан. После этого Польша владела преимуществом по ударам и контролю мяча, но не реализовала свои возможности.

Развязка наступила в концовке. На 88-й минуте Виктор Дьёкереш оказался первым на добивании в штрафной и мощным ударом под перекладину установил окончательный счет 3:2. В оставшееся время Польша провела несколько замен и попыталась организовать финальный штурм, однако шведы удержали преимущество.

