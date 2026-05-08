Чемпионат Украины по футболу-2025/2026 преподнес неожиданную новость: за десять туров до финиша в составе "Колос" (Коваливка) появился именитый новичок – Тарас Степаненко.

Многолетний лидер и капитан донецкого "Шахтера", десятикратный чемпион Украины, многократный обладатель Кубка и Суперкубка страны, Степаненко провёл 87 матчей за сборную Украины и участвовал в трёх чемпионатах Европы – 2016, 2020 и 2024 годов.

После завершения карьеры в донецком клубе он попробовал силы за рубежом, выступая за "Эюпспор" в Турции. Однако из-за финансовых проблем клуба и разногласий с руководством контракт был расторгнут, и опытный полузащитник вернулся в Украину.

Традиция возвращений

История украинского футбола знает немало примеров, когда звёздные игроки возвращались на родину после успешных выступлений за границей.

Одним из самых громких камбэков стало возвращение Андрея Шевченко в "Динамо" (Киев) в 2009 году. Обладатель "Золотого мяча" провёл десять лет в Европе, защищая цвета "Милана" и "Челси". Его появление на поле в Киеве болельщики встретили овациями.

Не менее знаковым стало возвращение Сергея Реброва в 2005 году. После выступлений за английские "Тоттенхэм Хотспур", "Вест Хэм Юнайтед", а также турецкий "Фенербахче" он вновь стал ключевым игроком "Динамо" и был признан лучшим футболистом чемпионата Украины сезона-2005/2006, а также выиграл Кубок страны в 2006 и 2007 годах. Позже Ребров добился успеха уже как тренер.

Летом 2023 года в Киев вернулся Андрей Ярмоленко, проведший шесть лет за границей ("Боруссия" Дортмунд, "Вест Хэм Юнайтед", "Аль-Айн"). Сегодня он остаётся одним из лучших бомбардиров чемпионата Украины, имея на счету более 120 голов за "Динамо".

Схожий путь проделал Руслан Ротань, который в 2018 году вернулся из Чехии в "Динамо", а вскоре завершил игровую карьеру и стал тренером.

Дважды возвращался в "Шахтёр" и Дмитрий Чигринский – после периода в "Барселоне" и спустя годы выступлений в Греции.

Также стоит отметить Евгения Коноплянку, который после выступлений за испанскую "Севилью" и немецкий "Шальке 04" вернулся в "Шахтёр", подписав контракт на три года.

Возвращение Степаненко: опыт и мотивация

Появление Тараса Степаненко в составе "Колоса" – это не просто усиление команды, но и важный сигнал: украинский чемпионат по-прежнему остаётся привлекательным для опытных игроков.

Его опыт, лидерские качества и понимание игры могут сыграть ключевую роль в игре команды. Для самого футболиста это шанс завершить карьеру на родине и передать опыт молодому поколению.

Футбольная викторина для болельщиков

В завершение – рубрика с вопросами для настоящих знатоков футбола.

Назовите трёх известных украинских футболистов, которые выигрывали трофеи в чемпионатах трёх разных стран. В каких именно лигах они выступали? Кто из бывших игроков Динамо Киев отмечает день рождения раз в четыре года? Игорь Беланов — обладатель "Золотого мяча" 1986 года. В каких клубах немецкой Бундеслиги он играл после ухода из "Динамо"? Какие книги написал легендарный динамовец Леонид Буряк? В каком году Лионель Месси получил свой первый "Золотой мяч"? Как называют болельщиков в Италии?

Украинский футбол живёт не только настоящим, но и памятью о великих игроках, которые возвращаются домой. И, возможно, именно такие возвращения делают чемпионат сильнее и интереснее для болельщиков.