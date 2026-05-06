Сборную Украины впервые возглавит иностранец: названы еще два тренера команды

Итальянский специалист Андреа Мальдера должен быть в ближайшее время объявлен новым главным тренером сборной Украины. 54-летний итальянец уже прибыл в Киев и работает над формированием своего штаба, в который должны войти и наши соотечественники.

По данным портала "Динамомания", Мальдера и Украинская ассоциация футбола (УАФ) изучают возможность привлечения Рустама Худжамаова и Глеб Платов, который ассистировали предыдущему наставнику "сине-желтых" Сергею Реброву. Сейчас с ними ведутся активные переговоры.

Худжамов в штабе Реброва отвечал за работу вратарей, а Платов работал аналитиком. Кроме того, известно, что Мальдере наверняка будет помогать легендарный капитан донецкого "Шахтера" и сборной Тарас Степаненко. Также ожидается, что к соотечественнику присоединится еще один итальянец Мауро Тассотти.

Последним местом работы Мальдеры был французский "Марсель", где он входил в тренерский штаб Роберто Де Дзерби. С 2016 по 2021 годы специалист работал в сборной Украины в качестве ассистента Андрея Шевченко, которому также помогали тот же Тассотти.

