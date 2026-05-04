Будет только временным? Всплыли новые данные о назначении итальянца тренером сборной Украины

Новый главный тренер сборной Украины по футболу Андреа Мальдера, назначение которого ожидается в ближайшее время, может столкнуться с неопределенностью на новом посту. Вполне возможно, что итальянский специалист будет объявлен временным наставником "сине-желтых".

Видео дня

Об этом сообщил известный журналист и комментатор Игорь Цыганык в эфире своего YouTube-канала. По его данным, в Украинской ассоциации футбола (УАФ), где многие лоббируют назначение Мирона Маркевича, рассматривают вариант с приходом Мальдеры в качестве исполняющего обязанность тренера сборной на два товарищеских матча в июне.

Окончательную судьбу 54-летнего итальянца предлагают определить по результатам спаррингов. Ожидается, что украинцы 31 мая сыграют в Польше с местной национальной командой, а 7 июня – в Оденсе с Данией.

Последним местом работы Мальдеры был французский "Марсель", где он входил в тренерский штаб Роберто Де Дзерби. С 2016 по 2021 годы специалист работал в сборной Украины в качестве ассистента Андрея Шевченко, который и инициировал приход итальянца на смену Сергею Реброву.

Как сообщал OBOZ.UA, кандидат на пост главного тренера сборной Украины Мирон Маркевич призвал руководство УАФ "быстрее заканчивать эпопею" с назначение нового наставника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!