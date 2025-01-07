Стало известно, что затем случилось с саблей Мазепы, которую Усик показал в ринге после победы над Фьюри

Сабля украинского гетьмана Ивана Мазепы, которую Александр Усик поднял над головой после победы над Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии, вернулась в Украину, сообщила Государственная таможенная служба (ГТС). Бой состоялся 21 декабря на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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Украинский обладатель чемпионских поясов WBA, WBC и WBO в тяжелом весе защитил свой титул и после победы поднял над головой уникальный артефакт, показав его миллионам зрителей по всему миру.

Историческая реликвия XVII века временно покидала Черниговский областной исторический музей имени Тарновского для экспонирования за границей. Ее использование стало символом великой истории украинского народа.

Киевская таможня завершила оформление возвращения сабли в соответствии с законодательством Украины. Все необходимые процедуры были соблюдены.

"Появление оружия украинского гетмана на мировой арене стало свидетельством нашего героического прошлого и настоящего, отражением эпохи гетманщины, а также продемонстрировало силу и дух украинцев", – говорится в сообщении пресс-службы ГТС.

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