Близок митрополиту Онуфрию: как показана Усиком сабля Мазепы может помочь снять анафему с украинского гетмана

После победы украинского боксера Александра Усика над Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии одним из самых обсуждаемых событий стало то, что Усик поднял на ринге саблю украинского гетмана Ивана Мазепы. Этот жест привлек внимание к исторической фигуре Мазепы и вопросу снятия анафемы, наложенной на него Русской православной церковью.

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OBOZ.UA рассказывает все, что нужно знать. Иван Мазепа — выдающийся военный и политический деятель Украины, гетман Войска Запорожского, занимавший этот пост в 1687–1709 годах. Его считают одним из ключевых деятелей украинской истории, хотя его фигуру на протяжении веков сопровождали споры.

Сабля, которую продемонстрировал Усик, принадлежала именно Мазепе. Она датируется XVII веком и имеет уникальную отделку: на клинку отчеканена надпись: "Всю надежду свою на тебя возлагаю, Матерь Божия, защити меня под покровом своим!", а также изображение Богородицы, ангелов и свечей. Сабля хранится в Черниговском областном историческом музее им. Василия Тарновского.

Мазепа (еще до того, как стал гетманом) подарил эту саблю есаулу Савичу за хорошую службу. А его потомки продали ее сборщику коллекции украинской старины Василию Тарновскому.

Почему Мазепу отлучили от церкви

Мазепа первоначально поддерживал Московское царство в Северной войне против Шведской империи. Однако в 1708 году он перешел на сторону шведского короля Карла XII, стремясь обрести независимость для Украины. Этот шаг вызвал гнев царя Петра I, приказавшего уничтожить гетманскую столицу Батурин.

Российская православная церковь наложила анафему на Мазепу, обвинив его в измене. С этого времени ежегодно в первое воскресенье Великого поста в церквях Российской империи провозглашалась анафема.

Несмотря на неоднократные обращения Украины, Российская православная церковь и Украинская православная церковь Московского патриархата еще официально не отменили это решение.

Позиция Вселенского патриархата

В сентябре 2018 года после предоставления автокефалии Православной церкви Украины Вселенский патриархат заявил, что никогда не признавал каноничности анафемы Мазепы. Гетман умер в городе Бендеры (Молдова), где его исповедовали и пели священники Вселенского патриархата.

Ранее, в 1918 году, в Софийском соборе прошла панихида за Мазепой, а в 2023 году аналогичная служба впервые прошла в Киево-Печерской лавре.

Роль Усика в исторической дискуссии

Сабля Мазепы, показанная Усиком после его победы, стала символом борьбы за свободу Украины. Команда боксера заявила, что таким жестом он напомнил об исторической борьбе гетмана против российских захватчиков.

Жест Усика может иметь не только символическое, но и практическое значение. По словам источника из Украинской православной церкви (УПЦ), близкого к митрополиту Онуфрию, Усик, которому приписывают близкие отношения с предстоятелем, может поспособствовать актуализации вопроса о снятии анафемы с гетмана.

Можно ли снять анафему?

Отмена анафемы могла бы стать важным шагом для переосмысления исторической фигуры Мазепы как борца за независимость Украины. Однако церковь пока не принимает такие решения, хотя формально не подчиняется Москве.

Показ сабли на международной арене во время одного из самых важных спортивных событий может стать толчком для дальнейших дискуссий.

Напомним, комментируя свой успех, украинский чемпион посвятил его всем матерям нашей страны.

На послематчевой пресс-конференции Тайсон Фьюри поразил журналистов своим видом. Его лицо, в которое прилетело более 100 точных ударов от украинца, украшали синяки и ссадины.

Результат сражения стал настоящим разочарованием для российских болельщиков, ставивших на британца. Многие из них заранее уверенно прогнозировали успех Цыганского короля, но исход боя оказался для них неожиданным.

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