Стадион в Лондоне устроил овации Усику. Видео

Бывший абсолютный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (22-0, 14 КО) получил порцию аплодисментов от болельщиков, которые собрались на О2 Арене в Лондоне, посмотреть бой Джо Джойс – Дерек Чисора. Нашему соотечественнику устроили фирменные овации.

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После того как ведущий озвучил, что на поединке присутствует украинский чемпион, зал взорвался восторженным гулом. Усику пришлось встать и поприветствовать публику. Было заметно, что Александр очень доволен этим горячим приемом, которые устроили ему лондонцы.

Как сообщал OBOZ.UA, 38-летний британский супертяжеловес Джо Джойс (16-3, 15 КО) сенсационно проиграл своему 40-летнему соотечественнику Дереку Чисоре (35-13, 23 КО). 10-раундовый поединок завершился единогласным решением судей 97-92, 96-94, 96-94.

Напомним, что Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров. Несколько недель назад наш соотечественник отказался от пояса Международной федерации бокса (IBF) и лишился звания абсолютного чемпиона мира.

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