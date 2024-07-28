Бой жертв Усика Чисора – Джойс завершился сенсацией. Видео.

38-летний британский супертяжеловес Джо Джойс (16-3, 15 КО) сенсационно проиграл своему 40-летнему соотечественнику Дереку Чисоре (35-13, 23 КО). 10-раундовый поединок в Лондоне на О2 Арене завершился единогласным решением судей 97-92, 96-94, 96-94.

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Чисора с первых минут сделал ставку на силовые удары, заставив Джойса прилично поработать в защите. В тоже время Джо бил заметно точнее, используя джебы.

В конце боя, понимая что проигрывает по очкам, Джойс поднял темп и смог в 8-м раунде потрясти соперника. Тоже самое повторилось и в 9-й. Увлекшись атаками, Джо пропустил ответку, упав в нокдаун.

В итоге согласно статистике за весь поединок Джойс сделал больше точных ударов (211-192) благодаря тому, что чаще работал джебами (60-29). При этом Чисоре удалось нанести больше результативных силовых (163-151).

Этот поединок вызвал настоящий шок у болельщиков бокса. Британские СМИ считают, что карьера Джо после такого поражения может быть закончена.

Перед встречей букмекеры называли Джойса единогласным фаворитом.

Поддержать Чисору в бою с Джойсом приехал абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик. Украинец встречался в свое время с обеими атлетами.

Как сообщал OBOZ.UA, Джойс 17 марта добыл эффектную победу над чемпионом Европы по версии IBF Кашем Али (21-3, 12 КО).

Отметим, что в своих интервью Джойс заявлял, что без проблем разберется с Усиком и заберет у него чемпионский пояс.

Усик и Джойс встречались в 2013 году в рамках полупрофессиональной Всемирной серии бокса (WSB). Тогда победу одержал украинский боксер.

Напомним, что украинец 1 ноября 2020 года победил Чисору единогласным решением судей – 117:112, 115:113, 115:113.

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