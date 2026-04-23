'Совсем скоро': Усик перед боем с Верхувеном заговорил о завершении карьеры

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) признался, что близок к окончанию карьеры. Украинец отметил, что продолжает получать удовольствие от подготовки к боям, тренировок и, собственно, поединков на ринге.

Об этом Усик заявил в интервью YouTube-каналу Daily Mail Boxing. По словам нашего соотечественника, он давно задумывается о том, чтобы покинуть профессиональный ринг и повесить перчатки на гвоздь, а также примерно представляет себе, когда это произойдет.

"Да, конечно, я наслаждаюсь каждым моментом своей карьеры перед выходом на пенсию. Три дня назад я подумал: "Вот и дата". Я размышлял о том, как мне надо будет сказать, что я завершаю карьеру, и что мне сказать. Послушайте, это уже совсем скоро", – сказал Усик.

Отметим, что украинец вернется на ринг 23 мая. На вечере бокса The Ring: Glory in Giza в Египте Усик подерется со звездой кикбоксинга Рико Верхувеном (1-0, 1 КО). После анонса искусственный интеллект дал свой прогноз на поединок.

В свою очередь украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий (12-3, 10 КО) раскритиковал соотечественника за проведение боя с кикбоксером. Кроме того, россиянин Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) отказался драться в андеркарте противостояния украинца и нидерландца. А Мурат Гассиев (33-2, 26 КО) нелепо высмеял поединок.

Александр Усик и Рико Верхувен провели дуэль взглядов накануне своего боя.

