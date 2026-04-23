'Временных рамок нет': Трамп заявил, что ему некуда спешить с завершением войны в Иране

Президента США Дональда Трампа спросили, когда может закончиться война против Ирана. В ответ он заявил, что нет "никаких временных рамок" и спешить некуда, хотя ранее говорил, что конфликт продлится от четырех до шести недель (по состоянию на сейчас он длится уже седьмую неделю).

Видео дня

Об этом Трамп сказал в среду, 22 апреля, в интервью Fox News, передает CNN. Он отметил, что "нет временного давления" в отношении перемирия, которое он продлил во вторник, или в отношении проведения новых мирных переговоров.

Американский президент также отверг предположение о том, что на его подход к конфликту влияют политические соображения.

"Люди говорят, что я хочу это закончить из-за промежуточных выборов, это неправда, – сказал Трамп, добавив, что администрация хочет "достичь выгодной сделки для американского народа".

Ранее президент США пообещал продолжать блокаду иранских портов, даже несмотря на то, что он продлил перемирие и не назвал даты его окончания, призвав Тегеран подать согласованное предложение о возобновлении переговоров.

Между тем в Пакистане заявили, что второй раунд переговоров между Соединенными Штатами и Ираном может состояться уже в пятницу, 24 апреля. Исламабад, который активно участвует в урегулировании конфликта, анонсировал встречу в течение следующих "36-72 часов".

В ответ на вопрос относительно такого развития событий Трамп отметил, что "это возможно".

Как сообщал OBOZ.UA, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что конфликт Соединенных Штатов против Ирана может завершиться внезапно, если будут приняты соответствующие решения. Все зависит от решения президента США Дональда Трампа, поэтому это вопрос больше его настроения, чем стратегии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!