'Вопрос очень чувствительный': Зеленский высказался о легализации оружия в Украине

Вопрос легализации оружия в Украине чрезвычайно чувствительный и требует взвешенного подхода. Решение об этом нужно принимать исключительно на законодательном уровне.

Об этом, отвечая на вопрос журналистов, заявил президент Владимир Зеленский По его словам, окончательное решение правительство и парламент должны наработать совместно.

Зеленский отметил, что подходы к решению этого вопроса уже неоднократно обсуждались.

"Вопрос очень чувствительный. И подходов к этому вопросу было очень много. Я согласен с обществом, с экспертами, что, в принципе, надо ставить точку на этом вопросе. Хотя это и не просто, потому что это большая ответственность", – объяснил президент.

Глава государства подчеркнул, что изменения должны происходить исключительно через законодательные механизмы. Поэтому Зеленский ожидает от чиновников совместной работы.

"Изменения соответствующие нужны делать исключительно на законодательном уровне. Поэтому я ожидаю от чиновников, прежде всего от Министерства внутренних дел, совместной работы вместе с парламентариями, с их коллегами по соответствующему комитету", – заявил он.

Напомним, по данным Нацполиции, по состоянию на 1 апреля во владении украинцев находится 1 166 001 единица зарегистрированного огнестрельного оружия. В то же время количество незарегистрированных единиц посчитать трудно, известны лишь цифры по изъятию оружия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине продолжается кампания по декларированию огнестрельного оружия и боеприпасов, которая позволяет гражданам легализовать их хранение. Речь идет прежде всего о случаях, когда оружие оказалось у людей без соответствующих документов.

