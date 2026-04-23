Ради сближения с Мелони: у Трампа попытались заставить ФИФА допустить Италию к ЧМ-2026 – FT

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Паоло Дзамполли предложил руководству Международной федерации футбола (ФИФА) заменить сборную Ирана на Италию в составе участников чемпионата мира-2026. Представитель главы Белого дома в своих переговорах с организацией отметил, что "скуадра адзурра" заслуживает получить место на турнире на фоне неопределенности с поездкой на мундиаль иранцев.

Об этом информирует издание Financial Time. По его данным Дзамполли встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино и озвучил свое предложение, добавив, что Италия четырежды становилась чемпионом мира и ее третье подряд отсутствие наносит вред имиджу первенства.

Кроме того, такой шаг мог бы послужить сигналом для примирения Трампа с премьер-мнистром Италии Джорджей Мелони после того, как политики публично поскандалили из-за нападок американского лидера на Папу Римского Льва XIV, который раскритиковал Вашингтон за войну в Иране.

"Я подтверждаю, что предлагал Трампу и Инфантино заменить Иран на чемпионате мира. Я уроженец Италии, и было бы мечтой увидеть "адзурри" на турнире, который принимают США. Имея четыре титула, у них есть все основания оправдать включение в состав участников", – прокомментировал Дзамполли.

Отметим, что сборная Италии в третий раз подряд не вышла на чемпионат мира, проиграв в финале плей-офф к мундиалю-2026 Боснии и Герцеговине. В свою очередь иранцы ранее грозили бойкотом турнира из-за операции США и Израиля против страны.

