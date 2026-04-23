Помните, как в начале вторжения был очень популярный жанр среди украинских блогеров: а напишу-ка я своим русским друзьям, пусть им станет стыдно?

Далее текст на языке оригинала.

Це були тисячі текстів різного ступеню тупості та інфантильності, після прочитання яких, за задумом авторів, харошим рускім мало би стати соромно за свого фюрера, рейх і армію, які вбивали невинних українських жінок і дітей.

Звичайно ж, соромно не стало НІКОМУ за ОДИНИЧНИМИ винятками, на кшалт Гарі Каспарова.

А не стало соромно тому, що це їх, хороших рускіх, запит реалізувала російська армія – покарати українців і навчити родіну любіть. Їхню родіну.

Це вони, молоді мами з дітками, студенти, пенсіонери, бізнесмени і бюджетники, лікарі і фермери, професори і проститутки – всі вони, в єдиному пориві, бажали українцям рабства і смерті, якщо на рабство ми не згодні.

І коли сьогодні в Туапсе губасті ескортниці голосять дурними голосами про своїх бідних туапсят, обіср*них від вибухів і палаючого НПЗ і просять путіна всьо прєкратіть, дехто пише, що нарешті до них стало доходити.

Але доходить геть не те, що наші наївні плакальщики намагалися "донести" своїм рускім друзям. До них не доходить і ніколи не дійде, що українські діти вже п'ятий рік нормально не сплять, не учаться і не живуть під звуками сирен повітряної тривоги. До них не доходить, що коли їхні солдати ґвалтують дітей, жінок, чоловіків – це погано.

Єдине, що, нарешті, до руского насєлєнія дійшло – що вони не зможуть вбити нас так швидко, як би вони хотіли.

І саме це розуміння найсильніше впливає зараз на війну. Бо як тільки вони зрозуміли, що їм не вдасться нас вбити, зразу прийшло розуміння, що поки ми живі, ми можемо вбивати їх. І ось тут, у цій самій точці зараз і відбувається глибинний бунт російських рабів проти системи.

Замовники війни, суспільство фашистської федерації, хоче жити. Тому воно ставить питання руба: або вбивайте швидше біндаравцєв, або закінчуйте війну, поки вони не повбивали нас!

І оці соплі рейхсамок в тік-ток, вони зовсім не проти війни, якщо ви наївно про це подумали. Рейхсамки плачуть не від війни, а від того, що не можуть нас вбити так швидко, як вони б хотіли.

Оце вам вся суть руского протєста, щоб ні в кого не було жодних ілюзій.