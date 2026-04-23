Ситуация с медицинской помощью на оккупированных территориях Украины весной 2026 года стала критической. Согласно отчетам ВОЗ, ООН и правозащитных организаций, медицину превратили в инструмент политического давления и "паспортизации". Российские захватчики не просто не смогли обеспечить жителям ВОТ даже базовое лечение, они фактически с каждым днем пробивают новое дно.

Паспорт под угрозой смерти и ничего бесплатного

С самого начала оккупациии "власти" обещали местным жителям, что уже теперь-то ситуация изменится. Она действительно изменилась: людей уже фактически лишили бесплатной медицины. И это особенно ударило по социально незащищенным категориям.

Оккупационная власть активно рекламирует "бесплатную государственную медицину" в рамках российской программы государственных гарантий. Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) вроде как дает право на бесплатную медпомощь, но для его получения необходимо не только иметь прописку на оккупированной территории, но и российский паспорт.

Жителям без гражданства страны-агрессора отказывают в плановой медицинской помощи, госпитализации и даже в выдаче жизненно важных лекарств (инсулина, препаратов от давления). Даже скорая помощь часто отказывает в выезде к тем, кто не имеет "новых" документов. Что касается больниц, то они стали основными пунктами, где на людей давят, заставляя принимать российское гражданство – под угрозой смерти или отсутствия лечения.

Но даже если есть паспорт РФ и полис, это вовсе не гарантия получения медпомощи. Бесплатной.

Например, в Мелитополе Запорожской области, практически невозможно записаться к стоматологу по полису ОМС. Очередь расписана на недели вперед, а количество желающих настолько велико, что за неотложной помощью люди вынуждены обращаться исключительно в платные кабинеты.

Подобная ситуация сложилась и в Донецкой областной центральной клинической больнице (ОЦКБ), где талонов на бесплатное УЗИ, МРТ или прием к узким специалистам почти не бывает. В регистратуре пациентам предлагают ожидать до месяца, а вот получив платный талон можно без направления попасть на прием уже на следующий день.

В роддоме Алчевска Луганской области окулист в поликлинике находится на больничном уже больше месяца. Но в то же время к нему можно записаться на прием… в платный кабинет за 900-1200 рублей.

Такая ситуация не нова: например, во время школьных медосмотров и оформления справок для детей врач регулярно уходит в отпуск или на больничный, чтобы направить поток пациентов в свой частный кабинет.

"Таким образом формально бесплатная медицина на оккупированных территориях превратилась в систему, где за реальную помощь всегда приходится платить", – говорят в Центре национального сопротивления.

Собеседники OBOZ.UA в оккупации говорят, что "власти" убеждают - вот-вот "произойдут революционные изменения" в медицинской сфере. Но таким обещаниям уже не первый год. Тем временем даже в Донецке, областном центре с ранее очень продвинутой медициной, сегодня она "на уровне плинтуса". "Без взятки "бесплатному" врачу даже инсулин не назначат", - говорит дончанка.

Местные жители горячо обсуждают в социальных сетях происходящее в больницах на оккупированной территории.

"Сейчас болеть нельзя, иначе помогут оказаться на кладбище". – подытожила жительница оккупированного Донецка под постом о ситуации в одном из местных Telegram-каналов.

Кадровый коллапс и упадок

Еще четыре года назад Многопрофильная больница скорой медицинской помощи (БСМД) считалась одним из лучших медицинских учреждений Мариуполя - хорошо оборудованным, с сильными специалистами и четкой системой неотложной помощи. Сегодня же жители оккупированного города описывают ее как учреждение, где трудно получить даже базовую помощь.

Процесс приема больных сейчас намеренно усложнен. Пациентов часто отказываются госпитализировать – даже тогда, когда их официально направляют из других больниц. Контактные номера больницы либо постоянно заняты, либо вообще не работают. В то же время на территории БСМП нередко можно увидеть стоящие без движения машины скорой помощи.

В больнице также ощущается острая нехватка кадров. Многие специалисты по кардиологии уехали, а оставшиеся позволяют себе грубость и выборочный подход к больным.

"Произошедшие из БСМП изменения стали для многих мариупольцев символом глубокого упадка медицинской системы в оккупации", – добавили в ЦНС.

В поликлинике Скадовска (Херсонская область) пациентам из окрестных районов системно отказывают в неотложной помощи, оправдываясь отсутствием местной прописки. Формально – "чтобы уменьшить нагрузку". По факту, чтобы скрыть критическую нехватку врачей. Людей даже не допускают к медикам: после регистратуры их сразу отправляют в кабинет, где оформляют стандартный отказ – нет регистрации.

А в оккупированной Луганской области кадровый кризис в медицине пытаются перекрыть за счет студентов без базовой подготовки. О запуске соответствующей программы публично заявляла так называемая министр здравоохранения "ЛНР" Наталья Пащенко (находится под санкциями).

Студентов первого курса (!) медицинских факультетов привлекают работать в больницах на должностях младшего медицинского персонала, подавая это как ранний старт карьеры и вход в профессию. На практике же это означает, что медицинскую помощь населению оказывают люди, только начавшие обучение и не обладающие базовыми знаниями по анатомии, физиологии, фармакологии. Формально речь идет о практическом опыте, однако, фактически первокурсников используют для замещения отсутствующего персонала в условиях острого дефицита кадров.

В ряде больниц такие студенты вовлекаются в процедуры, которые без должной подготовки создают прямые риски для пациентов. Контроль опытных медиков ограничен или отсутствует из-за перегрузки, а ошибки, связанные с неопытностью, становятся системной проблемой, а не единичными случаями.

По данным собеседников OBOZ.UA на оккупированной территории, такая ситуация с привлечением студентов не только на ВОТ Луганщины, но и в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Как результат, снижение стандартов лечения стало нормой, а ответственность за последствия переводится как на пациентов, так и на самих студентов.

"Оккупационная администрация пытается замаскировать коллапс медицинской системы образовательными лозунгами. На самом деле речь идет об эксплуатации неопытных студентов и о дальнейшем ухудшении качества медицинской помощи для населения, которое оказывается в условиях сниженных стандартов безопасности и лечения", – говорят в ЦНС.

Основной причиной кадрового коллапса в оккупации стало то, что "власти" массово перевели медиков в военизированные структуры РФ. Часть мобилизована, часть была направлена ​​на обеспечение российских подразделений.

Экономия привела к смерти детей

Очень показательный случай произошел в оккупированном еще в 2014 году Крыму. В главной детской клинической больнице полуострова был "обнаружен" критический дефицит реанимационной техники: отсутствие (и непригодность имеющихся) дыхательных мешков, кардиомониторов, современных систем наблюдения. Часть оборудования – сломана или вообще отсутствует.

Проверка "Росздравнадзора" подтвердила, что отделение интенсивной терапии новорожденных работает на грани коллапса. Как результат, смертность новорожденных в Крыму выросла еще на 9% в год.

Медики годами просили новое оборудование, а в ответ получали только отписки и "ждите бюджета". А после скандала оккупационные власти ограничились мелкими штрафами и пустыми обещаниями.

Кровь для оккупантов

В больницах на ВОТ Украины фактически прекращено и нормальное обеспечение пациентов донорской кровью. Например, в Мариуполе медперсонал отказывает родственникам раненых и тяжелобольных, объясняя это отсутствием запасов и ограничениями со стороны руководства. Реальная причина – централизованный дефицит крови из-за проваленной логистики, отсутствия системы донорства и переориентации ресурсов на нужды российскх оккупационных войск.

В результате людей фактически вынуждают самостоятельно искать доноров. В городе сформировался теневой рынок "платной крови": такса стартует от 5 тысяч рублей за одного донора и может расти в зависимости от группы крови и срочности. Родственники пациентов ищут людей через местные чаты и паблики, оплачивают дорогу и берут на себя все риски – от сомнительного качества доноров до мошенничества. По информации источников ЦНС, часть крови, формально поступающая в медучреждения, резервируется для военных госпиталей и раненых оккупационных подразделений.

Гражданское население отодвигается на второй план, а больницы получают негласные указания "не создавать нагрузки" на банк крови. Это и объясняет, почему пациентам прямо советуют "решать вопрос самостоятельно".

А в Мелитополе и вовсе работников "государственных учреждений", а также персонал городской больницы №1, на базе которого устроили "день донорства", заставили сдать кровь. И если вы думаете, что она предназначена для местных жителей – ошибаетесь.

Начальница оккупационного управления организации медицинской помощи псевдоминистерства здравоохранения Запорожской области Юлия Азарова фактически подтвердила настоящую цель мероприятия, заявив, что собранная кровь предназначена для "стабилизации военных РФ". Причем она подчеркнула, что такой формат планируют использовать на постоянной основе.

20 апреля в России был Национальный день донора. В преддверии его на оккупированных территориях Украины "власть" проводила множество агитационных мероприятий. "У нас настоящая истерия по этому поводу. От каждого предприятия, учреждения потребовали отправить людей сдавать кровь – причем в обязательном порядке", – рассказали нашим журналистам источники в оккупированном Донецке.

Как видим, сегодня медицинская помощь на ВОТ Украины превратилась в инструмент контроля, а здоровье людей стало еще одной жертвой российских военных приоритетов.