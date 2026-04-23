Пакистанский миллиардер Захур рассказал о своем радикальном шаге в отношении российской музыки и чем заменил песни страны-агрессора

Пакистанский бизнесмен Мохаммад Захур заявил, что полностью отказался от прослушивания русской музыки, которая ранее была в его плейлистах. Вместо этого сейчас он предпочитает композиции, сочетающие классические мотивы с современной поп-музыкой, а также аутентичные народные песни Индии и Пакистана.

О своих музыкальных предпочтениях миллиардер рассказал в комментарии "Насправді MAX", отвечая на вопрос о том, что слушает в повседневной жизни. По словам Захура, его интерес сосредоточен на более этническом и экспериментальном звучании.

"Обычно я слушаю очень интересные переходные музыкальные композиции от традиционной классики в современную попсу. Мне также очень нравятся аутентичные индийские и пакистанские народные песни. Мне раньше нравились и русские песни, но я просто перестал их слушать", – отметил он.

Причину такого решения бизнесмен прямо не озвучил. В то же время, учитывая полномасштабную войну России против Украины и публичную позицию Захура по поддержке Украины, вероятно, именно эти обстоятельства могли повлиять на его выбор.

В частности, миллиардер объяснил, почему уже более 50 лет связывает свою жизнь именно с Украиной, несмотря на возможность жить в любой стране мира. По его словам, страна стала для него фактически второй родиной.

"Когда я сюда приехал, я был молодым, и с тех пор она стала для меня то ли первой, то ли второй родиной. Потому что я здесь прожил уже больше, чем там, где я родился. Поэтому определять, какая у меня первая, а какая вторая родина, сейчас очень сложно", – объяснил Захур.

Ранее Мохаммад Захур вместе с тогдашней женой, певицей Камалией, делился наблюдениями относительно поведения россиян за рубежом. В частности, они отмечали, что в Великобритании многие граждане РФ не поддерживают войну и стараются не афишировать свое происхождение.

В то же время, по их словам, в Германии ситуация другая – там они встречали россиян, которые открыто демонстрировали поддержку агрессии против Украины. Захур объяснял это разницей в социальных группах, которые выехали в разные страны.

Также бизнесмен отмечал, что среди россиян есть люди с разными позициями, и не все они поддерживают действия Кремля.

После полномасштабного вторжения тема России стала причиной напряжения и в личной жизни Захура. Его уже бывшая жена Камалия рассказывала о спорах, которые возникали из-за дочери бизнесмена от первого брака, которая имеет российские корни. По словам певицы, девушка болезненно реагировала на резкие высказывания о русских, что и приводило к конфликтам.

Камалия также отмечала, что ожидала поддержки от мужа в этих ситуациях, однако тот становился на сторону дочери. Это, по ее словам, стало одной из причин разрыва после 20 лет брака.

Сам бизнесмен неоднократно подчеркивал, что его дети осознают войну России против Украины и осуждают ее. Он также говорил, что его бывшая жена – россиянка – вряд ли поддерживает действия российских властей, хотя они почти не обсуждают политические темы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, младшие дочери Захура от певицы Камалии – Арабелла и Мирабелла – имеют британское гражданство. По словам их отца, такое решение приняли из практических соображений, однако в будущем девушки смогут получить и украинские паспорта, ведь родились в Украине.

