Случившееся на боксе в Эр-Рияде заставило Усика в шоке вскочить с места. Момент попал на видео

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) был шокирован поражением Мартина Баколе (21-2, 16 КО), которого называли самой серьезной угрозой для украинца. Накануне конголезец, который заменил заболевшего Даниэля Дюбуа, потерпел разгромное поражение от временного чемпиона WBO в тяжелом весе Джозефа Паркера (36-3, 24 KO) из Новой Зеландии.

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Усик вместе с Энтони Джошуа в первом ряду Kingdom Arena в Эр-Рияде смотрел поединок Баколе – Паркер, когда неожиданная развязка в шестом раунде вынудила украинского чемпиона вскочить со своего места. Усик не ожидал, что 130-килограмовый гигант проиграл нокаутом.

Момент с реакцией крымчанина попал на видео и стал вирусным в сети.

Как сообщал OBOZ.UA, на вечере бокса в Саудовской Аравии немецкий боксер Агит Кабайел (26-0, 18 КО) победил китайца Чжана Чжилеи (27-3-1, 22 КО) и завоевал временный титул WBC в супертяжёлом весе, став главным претендентом на основной титул, которым владеет Усик. Сам Александр поднялся в ринг, чтобы наградить победителя.

После этого боя Александр Усик ушёл с Kingdom Arena, чтобы не смотреть схватку дагестанца Артура Бетербиева (21-1, 20 КО) и Дмитрия Бивола (24-1, 12 КО) из Санкт-Петербурга. Такой демарш нашего титулованного соотечественника спровоцировал бурную реакцию в российских СМИ.

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