Супертяж, которым пугали Усика, проиграл нокаутом во втором раунде чемпионского боя. Видео

31-летний боксер из Конго Мартин Баколе (21-2, 16 КО), которого называли самой серьезной угрозой для Александра Усика, потерпел поражение от"временного" чемпиона мира по версии WBO в супертяжёлом весе новозеландца Джозефа Паркера (36-3, 24 КО). Бой на ринге Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился техническим нокаутом.

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Паркер изначально должен был драться с Даниэлем Дюбуа, но тот снялся с боя из-за болезни. Вместо него на коротком уведомлении вышел Баколе, однако он оказался неготов к такому вызову. Конголезец выглядел медленным и тяжёлым, а его попытки прессинговать соперника не принесли результата.

Во втором раунде Паркер пробил мощный удар справа, попав в голову Баколе, после чего тот упал на настил. Боец сумел подняться, но его тренер сразу же вмешался и остановил поединок.

Таким образом, Паркер одержал уверенную победу и, вероятно, теперь нацелен на бой с Александром Усиком.

Отметим, что в андеркарте этой схватки немецкий боксер Агит Кабайел (26-0, 18 КО) победил китайца Чжана Чжилеи (27-3-1, 22 КО) и завоевал временный титул WBC в супертяжёлом весе, став главным претендентом на основной титул, которым владеет Александр Усик. Бой на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился в шестом раунде.

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