Назван боксер, который может 'скинуть Усика с трона'

Известный шотландский тренер Билли Нельсон считает, что его подопечный Мартин Баколе представляет собой самую серьезную угрозу для абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика. По мнению Нельсона, Баколе обладает всеми навыками и мощью, чтобы нокаутировать украинского чемпиона.

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Усик подтвердил свое превосходство над Фьюри в напряженном реванше за звание чемпиона мира. Украинец сохранил свои чемпионские пояса.

"Давать одному из боксеров четыре раунда в этом поединке — это несправедливо по отношению к другому. Но я уверен, что у Мартина есть все навыки и способности, чтобы свергнуть Усика с трона", — отметил Нельсон в интервью Sky Sports.

Баколе (21-1, 16 КО) добился впечатляющей победы в августе, нокаутировав Джареда Андерсона в пятом раунде и трижды отправив его в нокдаун. Тренер подчеркивает, что Мартин имеет уникальные качества, которые позволяют ему быстро сокращать дистанцию и ставить соперников в сложные ситуации.

"Я не видел ничего подобного в боях Усика с Тайсоном. Александр и его команда знают, что Мартин очень опасен. Они уже не раз спарринговали, в том числе в Украине и Дубае", – добавил тренер.

Недавно Баколе получил бой против нигерийца Эфе Аджагбы, который определит обязательного претендента на титул IBF в супертяжелом весе, принадлежащий Даниэлю Дюбуа.

"Уверен, Усик знает, насколько опасен Мартин, возможно, он самый грозный соперник из всех. Дюбуа также хочет реванша с Усиком, но, честно говоря, никто этого не ждет, потому что их первый бой был полной доминацией. Усик выиграл все раунды, даже если не учитывать спорный удар ниже пояса, который судья сразу посчитал фолом. Дюбуа был побежден, дважды отправлен в нокдаун и, по сути, сдался. Лучший претендент для Усика — это Мартин Баколе. Я убежден, и сам Мартин уверен, что он сможет нокаутировать его", — заключил тренер.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 22 декабря, чемпион WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

Сразу после окончания схватки было опубликованы впечатляющая статистика ударов и судейские записки. Также стало известно, кому отдал победу судья с искусственным интеллектом.

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