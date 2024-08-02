"Слишком больно для меня": российская чемпионка ОИ призналась, что "не сможет смотреть" выступление Магучих на Олимпиаде

Россиянка Мария Ласицкене призналась, что не будет смотреть соревнования по легкой атлетике на Олимпийских играх, которые в эти дни проходят в Париже. Победительница Токио-2024 назвала своей болью ситуацию, при которой она не может выступить в столице Франции в прыжках в высоту, где одной из фавориток на "золото" является Ярослава Магучих.

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Об этом Ласицкене рассказала в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Трехкратная чемпионка мира, которая назвала "абсолютным космосом" исторически рекорд Магучих накануне ОИ в Париже, пожаловалась на якобы несправедливое отстранение россиян от международных турниров.

"Легкую атлетику я точно не смогу смотреть, это слишком больно для меня. Эта мысль о том, что мы могли и должны были быть там – это очередная порция соли на рану. Уже столько слез было, столько непонимания… Но сейчас это уже случилось, это произошло. И возвращаться в то состояние я не хочу. Есть сегодняшний день, есть тренировки и турниры в России. И я должна находить мотивацию, желание выполнять работу здесь и сейчас", – сказала Ласицкене.

Ранее она со словами "больше ничего не хочу о ней знать" отреклась от Олимпиады-2024. Также Мария ответила на вопрос, будет ли заочно соревноваться с Магучих на Играх.

Кроме того, Ласицкене жаловалась на то, что из-за санкций против России вынуждена носить экипировку в дырках. В начале августа-2022 прервала молчание о войне в Украине. Она назвала это своей ошибкой.

В ответ Магучих заявила, что перестала общаться с представителями страны-агрессора, и сказала, что больше не считает россиянку своим кумиром.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярославу Магучих и Украину обвинили в том, что у легкоатлетки из России нашли откровенные фото и видео на OnlyFans.

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