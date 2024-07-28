Российская соперница Магучих со словами 'Больше ничего не хочу о ней знать' отреклась от Олимпиады

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что ее абсолютно не интересует Олимпиада-2024. Главная соперница украинской прыгуньи Ярославы Магучих призналась, что у Игр в Париже "нет пьедестала в ее жизни".

Видео дня

31-летняя россиянка не участвует в Олимпийских играх, так как Всемирная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) из-за полномасштабного вторжения в Украину отстранила российских легкоатлетов от участия во всех международных турнирах.

"Не слежу, не интересуюсь, не смотрю. Только знаю, что мой муж Владас комментирует соревнования. Это единственное, что меня связывает сейчас с этой Олимпиадой. Больше ничего не хочу о ней знать. Церемонию открытия не смотрела, ничего о ней не знаю. Просто читаю, гуляю, живу своей жизнью", – приводит слова Ласицкене РИА Новости.

Ранее прыгунья в высоту жаловалась на то, что из-за санкций против России вынуждена носить экипировку в дырках. Кроме того, Ласицкене лишь в начале августа прервала молчание о войне в Украине. Она назвала это своей ошибкой.

В ответ Магучих заявила, что перестала общаться с представителями страны-агрессора, и сказала, что больше не считает Ласицкене своим кумиром.

На Олимпиаде в Токио Мария Ласицкене выиграла первую в карьере Олимпийскую медаль. Во время финальной попытки ей удалось показать результат 2,04 м. После этого Ярослава сфотографировалась с Марией. В обществе этот снимок вызвал бурную реакцию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!