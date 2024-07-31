'Нет возможности превзойти': российская соперница Магучих впервые отреагировала на исторический рекорд украинки

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене впервые прокомментировала мировой рекорд украинки Ярославы Магучих, который та установила накануне Олимпийских игр. Чемпионка Токио-2020 назвала космическим достижение нашей соотечественницы, которая первой в истории прыгнула на 2 метра 10 сантиметров.

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Об этом Ласицкене заявила в интервью пропагандистскому изданию "Советский Спорт". 31-летняя трехкратная чемпионка мира также с грустью добавила, что на сегодняшний день у российских прыгунов нет возможности превзойти рекорд Магучих. Она также отказалась давать прогноз на итоги олимпийского турнира.

"Если рассуждать трезво и честно, я считаю, что Ярослава сейчас находится на другом уровне. Это абсолютный космос, у нее великолепный результат. Для нее слово "лидер" – это мало. Она невероятная умничка. Сейчас у нас нет такой возможности превзойти ее результат. Сможет ли кто-то помешать Магучих стать олимпийской чемпионкой? Олимпиада – это особая атмосфера, особый мандраж. Но я не хочу быть прогнозистом. Это будет великолепный турнир, а мы только как зрители", – сказала Ласицкене.

Ранее она со словами "больше ничего не хочу о ней знать" отреклась от Олимпиады-2024. Также она ответила на вопрос, будет ли заочно соревноваться с Магучих на Играх.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярославу Магучих и Украину обвинили в том, что у легкоатлетки из России нашли откровенные фото и видео на OnlyFans.

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