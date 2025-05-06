'Следует опасаться. Он – мощная сила': Паркер дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Новозеландский супертяж Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) считает Александра Усика (23-0, 14 КО) однозначным фаворитом реванша с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО). При этом боксер из Окленда подчеркнул, что украинцу следует опасаться своего опонента, ведь тот обладает взрывной силой.

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Об этом Паркер заявил в интервью британским журналистам, информирует портал secondsout.com. По словам 33-летнего претендента на бой с победителем боя Усик – Дюбуа 2, наш соотечественник не изменит своим правилам и будет подавлять британца скоростью.

"Никогда нельзя списывать со счетов Даниеля Дюбуа. Он выходит и отдает все силы. Однако Усик – он как мастер, который читает тебя, ломает тебя, у него хорошие финты, работа ног и комбинации. В первом бою между ними он сильно доминировал, пока Дюбуа не поймал его тем ударом ниже пояса. Во втором бою Усик выйдет с обычной уверенностью из-за опыта первого боя, но ему следует опасаться Дюбуа, поскольку он – мощная сила", – сказал Паркер.

Александр и Даниель подерутся 19 июля в Лондоне. Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.

До этого искусственный интеллект Grok сказал, в каком раунде закончится реванш Александра и Даниеля. Кроме того, он назвал главную уязвимость украинца в бою с британцем.

В августе 2023 года Александр выиграл нокаутом в девятом раунде. Скандальной получилась пятая трехминутка. Тогда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.

Это вызвало негодование в команде британца. Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь, сам британец указал на особенность украинцев.

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