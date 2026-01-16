НАТО проводит масштабные учения в Европе: какой сценарий отрабатывается

В четырех странах Европы с января по март 2026 года Североатлантический Альянс будет проводить "масштабные ежегодные" военные учения Steadfast Dart-2026. Целью указанных учений в этом году будет "отработка переброски, развертывания и обеспечения Allied Reaction Force " – новых Сил быстрого реагирования Альянса. В целом в учениях примут участие около 10 тысяч солдат из Италии, Греции, Германии, Чехии, Испании, Литвы, Болгарии и Турции, при дополнительной поддержке Франции, Бельгии и Великобритании.

Но основные действия учений, согласно его сценарию, сосредоточатся в четырех странах. В частности, будут отрабатываться механизмы переброски в Германию и развертывания Сил быстрого реагирования из Турции, Италии и Испании.

Именно поэтому Германия считается хозяйкой Steadfast Dart-2026, отметили в Бундесвере.

О чем речь

Модель быстрого реагирования НАТО претерпела изменения, пояснили в Бундесвере. Новая модель предусматривает развертывание до 800 тысяч солдат Альянса "в течение шести месяцев по всей оперативной зоне НАТО". До 20 тысяч этих военных относятся именно к Силам быстрого реагирования, и они должны быть развернуты в течение десяти дней.

Именно "быстрое развертывание" и является главной целью новых учений.

Демонстрация силы

"Уникальность Steadfast Dart заключается в том, что эти учения не базируются на вымышленном сценарии. Эти учения планируются и проводятся как единая операция всех Сил НАТО как для повышения оперативной готовности, так и для демонстрации возможностей сдерживания потенциальных агрессоров и для успокоения стран Североатлантического договора", – отметили в НАТО.

В Бундесвере добавили, что на учениях Steadfast Dart в этом году в Балтийском море будет развернута ТКГ "Анадолу". Это первый корабль ВМС Турции, способный к морским десантным операциям.

Роль Германии

ФРГ выбрана хозяйкой Steadfast Dart-2026, потому что по сценарию учений именно в Германии будут разворачивать Силы быстрого реагирования НАТО. В свою очередь Бундесвер обеспечит размещение и питание для солдат НАТО, создаст Силам быстрого реагирования "дальнейшую логистическую поддержку".

Ожидается, что для последнего военные ФРГ задействуют до 1500 транспортных средств – от грузовиков до самоходных гаубиц. И это – не учитывая самолеты и корабли.

Кроме того, именно Бундесвер займется организацией безопасности развернутых Сил быстрого реагирования, "в том числе защита от беспилотников", подчеркнули немецкие военные.

Что предшествовало

Напомним, что вчера Франция решила присоединиться к Дании и отправить своих военных в Гренландию. Правда, усиление военного присутствия на указанном острове по крайней мере во Франции назвали военными учениями – по определению французского президента, это учения под кодовым названием "Арктическая выносливость".

Однако в календаре НАТО нет учений с таким названием и такой локацией. А в Дании уточняют, что это не учения, а "ответ на вызовы безопасности в Арктике".

Как сообщал OBOZ.UA, Украина впервые присоединилась к практической отработке механизмов коллективной обороны НАТО в рамках учений LOYAL DOLOS 2025. Украинские специалисты JATEC интегрировали уроки войны против страны-агрессора России в сценарий учений, чтобы подготовить военных к ведению боевых действий в быстро меняющихся условиях.

