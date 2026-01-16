'Мы заинтересованы сделать это быстрее': Зеленский ответил на слова Трампа о затягивании мирного соглашения Украиной. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в скорейшем завершении войны и не затягивает мирный процесс. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о якобы нежелании Киева быстро заключать мирное соглашение.

Глава государства подчеркнул, что все ключевые задержки происходят со стороны России, в частности в гуманитарных вопросах. Об этом он сказал в пятницу, общаясь со СМИ.

Отвечая на упреки относительно затягивания мирных договоренностей, Зеленский подчеркнул, что Украина готова действовать немедленно.

По его словам, обе стороны – и Украина, и ее партнеры – заинтересованы в скором подписании договоренностей и завершении войны, однако реальная отсрочка процессов идет со стороны Кремля.

"Очень простой пример, самый простой. В конце прошлого года были договоренности по обмену наших людей, военнопленных. Тысячу людей обменять. В чем проблема? В чем задержка с украинской стороны? Кто держит украинцев в плену? Мы, Россия. Почему они не меняют? Есть у США ответ на этот вопрос? Нет, потому что есть некоторые вопросы, которые являются некомфортными, а они абсолютно справедливы. Россия затягивает все процессы", – пояснил президент.

Глава государства отметил, что гуманитарный трек является лишь частью более широкого мирного плана, который состоит из нескольких десятков пунктов. Однако и в этом направлении Россия, по его словам, системно затягивает любые решения.

Зеленский отметил, что вопрос завершения войны заключается не в желании Украины, а в отсутствии достаточного международного давления на Россию. Он убежден, что при условии усиления такого давления война может быть завершена значительно быстрее.

"Нужно достаточное давление на Россию – и все закончится. Я считаю, что мы очень близки к этому", – подчеркнул глава государства.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что именно Украина, а не Россия якобы задерживает заключение мирного соглашения. В этом он обвинил украинского президента Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Bloomberg, спецпосланники Соединенных Штатов Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время планируют приехать в Москву, чтобы встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Визит американцев может состояться уже в январе.

Президент США Дональд Трамп заявил Reuters, что ему неизвестно о возможной предстоящей поездке Уиткоффа и Кушнера в Москву.

