Ученые заявили о тайне, похороненной подо льдом Антарктиды: о чем речь. Фото

Ученые сообщили об открытии масштабной скрытой структуры подо льдом Западной Антарктиды, которая может изменить представление о движении ледяного щита. Речь идет о массивном гранитном образовании, скрытом под ледником Пайн-Айленд – одним из самых быстро тающих в регионе.

Исследование стало возможным благодаря сочетанию геологического анализа и аэрогеофизических измерений. Толчком к открытию стали необычные розовые валуны, найденные высоко в горах. В течение десятилетий их происхождение оставалось загадкой для ученых. Теперь эти камни стали ключом к пониманию процессов, происходящих глубоко подо льдом, сообщает British Antarctic Survey (BAS).

Как валуны привели к открытию подледникового массива

Розовые гранитные глыбы, разбросанные на темных вулканических вершинах Гудзоновых гор, привлекли внимание исследователей своей нетипичностью. Анализ показал, что эти породы сформировались около 175 миллионов лет назад в юрский период. Долгое время оставалось непонятным, каким образом они оказались так далеко от места своего происхождения.

Ситуацию прояснили высокоточные измерения силы тяжести, проведенные с воздуха над ледником Пайн-Айленд. Полученные данные указали на наличие гигантского гранитного тела шириной почти 100 километров и толщиной до 7 километров, скрытого под толщей льда.

Сочетание поверхностных находок с подледниковой структурой позволило ученым воссоздать картину движения льда в прошлом.

Выяснилось, что раньше ледниковый щит был значительно толще и мог переносить крупные обломки пород на значительные расстояния. Это открытие помогает точнее реконструировать состояние Антарктиды во время последнего ледникового периода.

Кроме того, геология под ледником непосредственно влияет на то, как быстро лед скользит и как под ним движется талая вода. Полученные результаты позволят усовершенствовать компьютерные модели таяния льда. А это, в свою очередь, является критически важным для прогнозирования будущего повышения уровня Мирового океана и его влияния на прибрежные регионы по всему миру.

