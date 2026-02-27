'Сидеть и радоваться жизни': Гераскевич сказал, куда потратит подаренные 12 миллионов после дисквалификации на ОИ

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич отверг любые обвинения в том, что присвоит себе деньги, которые ему после дисквалификации на Олимпиаде-2026 выделили многие крупные бизнесмены. Спортсмен отметил, что в первую очередь намерен помочь семьям атлетов, которые были изображены на его "шлеме памяти".

Об этом Гераскевич рассказал в интервью YouTube-каналу "Бомбардир". По словам 27-летнего уроженца столицы страны, он не намерен даже принимать на свой личный счет средства, которые ему отправили в поддержку после того, как ему отказали в старте на Играх в Милане.

"Это очень приятно. Но, конечно, я не считаю, что имею моральное право принимать эти деньги на свои личные счета и просто сидеть и радоваться жизни. Сейчас не те времена. Поэтому мы будем принимать все эти деньги на счет нашего благотворительного фонда, который работает с 2022 года. Наша задача – это сборы помощи. Мы будем контактировать с семьями спортсменов, которые были изображены на шлеме. Будем узнавать, какие у них есть потребности. Денежные сугубо или, может, людям нужен генератор, если они живут в частном доме", – сказал Гераскевич.

Отметим, что спортсмену 10 миллионов гривен выделил президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов, по миллиону – "Монобанк" и WhiteBIT.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выступления в Верховной Раде Владислав Гераскевич призвал лишить звания Героя Украины легендарного легкоатлета Сергея Бубку.

