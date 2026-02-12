"Голос Украины был услышан": Гераскевич получит 1 млн грн от Monobank

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич получит 1 млн грн в качестве премии за свою патриотическую позицию от соучредителя Monobank Олега Гороховского. Таким образом тот поддержал спортсмена после его дисквалификации с Олимпийских игр из-за "шлема памяти".

Об этом Гороховский сообщил в своем Telegram-канале. Гераскевича он назвал достойным человеком, выдающимся спортсменом и настоящим патриотом Украины.

"Гордимся, восхищаемся и хотим, чтобы каждый спортсмен, представляющий нашу страну, знал – для нас всех важно, чтобы голос Украины был услышан, а о нашей борьбе знал весь мир", – добавил Олег Гороховский.

Он также призвал другие бизнесы присоединиться к его инициативе, поскольку Владислав Гераскевич "пожертвовал своей целью ради справедливости и правды". Банкир подчеркнул, что для Украины это не менее ценно, чем олимпийское "золото".

"За золото нашим спортсменам выплачивают 125 тысяч долларов. Неужели мы не можем вручить ему свое "золото" сами? Ведь он точно этого заслуживает. Подумайте, пожалуйста", – подчеркнул Олег Гороховский.

Что предшествовало

О дисквалификации Владислава Гераскевича на зимних Олимпийских играх, проходящих в Милане, стало известно 12 января – в день старта соревнований по скелетону. Особенно поражает то, что в тренировочных заездах накануне он показал лучшее время, то есть имел реальные шансы на золотую медаль.

Международный олимпийский комитет (МОК) снял 27-летнего скелетониста с соревнований за его решение выйти на соревнования в шлеме с изображениями украинских спортсменов, погибших в результате террористических действий России. Предварительно, решение приняло жюри Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Такое решение аргументировали несоответствием шлема правилам соревнований. Речь идет о статье 50 Олимпийской хартии МОК, которая запрещает любую политическую, религиозную или расовую пропаганду (жесты, надписи, символику) на всех олимпийских объектах для сохранения "политической нейтральности" Олимпиады.

Решение о дисквалификации Владислав встретил мужественно. Он сказал, что был готов к такому решению и поэтому не жалеет об этом, а на своей странице в инстаграме назвал это "ценой нашей свободы".

Стоит отметить, что сначала организаторы Игр аннулировали и аккредитацию Гераскевича, но потом ее действие восстановили. Это означает, что спортсмен сможет находиться в Олимпийском городке и на других объектах, но не будет соревноваться.

