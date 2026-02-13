"Украинцы сами предоставляют медали высшей пробы": Гераскевич получит еще 1 млн грн от украинского бизнеса

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич после дисквалификации с Олимпийских игр из-за "шлема памяти" получит еще 1 млн грн от украинского бизнеса. Премию спортсмену выплатит ІТ-предприниматель, основатель и президент W Group, СЕО криптобиржи WhiteBIT Владимир Носов.

Помощь передается в активе 500 WBT (собственная монета биржи WhiteBIT Coin), что по текущему курсу эквивалентно 1 088 000 грн. Об этом сообщил сам Носов в Instagram.

"Мы украинцы сами предоставляем медали высшего сорта. И сегодня Владислав точно заслужил и получает эту медаль от нас. Осталось дело за малым – денежное вознаграждение за эту победу нашему козаку. Присоединяюсь и отправляю 500 WBT (1 088 000 грн), выписывая WB Check нашему спортсмену", – написал Носов.

По словам предпринимателя, поддержка Гераскевича – это сигнал всем украинским спортсменам, что их гражданская позиция и вклад в репутацию страны на международной арене имеют прямую поддержку дома.

"Мы видим, как Владислав выкладывается на трассе и как он борется за Украину за ее пределами. Бизнес должен быть тылом для таких людей. 500 WBT – это наш вклад в его будущие победы и развитие украинского спорта," – отметил Носов в комментарии OBOZ.UA.

Ранее вокруг фигуры скелетониста Владислава Гераскевича объединились все украинцы – от государственных институтов до креативного сектора. В частности, о выплате 1 млн грн спортсмену заявлял Монобанк, а "Укрпочта" пообещала выпустить марку.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский наградил Гераскевича орденом Свободы. Гераскевич награжден "за самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей".

За что МОК дисквалифицировал Гераскевича

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич был дисквалифицирован на Играх-2026 после конфликта с Международным олимпийским комитетом из-за так "шлема памяти". 27-летний киевлянин планировал выступать в экипировке с портретами украинских спортсменов, погибших в результате войны России против Украины. Среди них – тяжелоатлетка-подросток Алина Перегудова, боксер Павел Ищенко, хоккеист Алексей Логинов, актер и спортсмен Иван Кононенко, тренер по прыжкам в воду Никита Козубенко, стрелок Алексей Хабаров, танцовщица Дарья Курдель и другие.

В МОК заявили, что подобная демонстрация якобы нарушает принцип политической нейтральности спорта и правила проведения Олимпиады. Украинцу цинично предложили "альтернативный вариант" – почтить память черной повязкой. Гераскевич отказался менять шлем и продолжил выходить в нем на тренировочные заезды. Несмотря на давление, спортсмен показал лучший результат во второй тренировке – 56,70 секунды – и в целом выглядел одним из лидеров практики.

В итоге МОК обвинил Гераскевича в нарушении регламента Игр-2026 в Милане и принял решение о его дисквалификации. При этом аккредитацию украинцу позже восстановили: он сможет находиться на объектах Олимпиады, но без права участия в соревнованиях.

Сам Гераскевич заявил, что не жалеет о своей позиции, даже несмотря на потерю возможности выступить на главном старте четырехлетия. Ранее он нес флаг Украины на церемонии открытия Игр и является участником трех Олимпиад.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Латвии по скелетону Иво Штейнбергс официально подал протест в Международную федерацию бобслея и скелетона (IBSF) на дисквалификацию украинца Владислава Гераскевича на Олимпиаде-2026. По его словам, решение было принято за считанные минуты до старта финальных заездов и фактически лишило украинца шанса бороться за медаль.

