Экс-премьер Британии стал советником Зеленского – The Independent

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак получил должность одного из нескольких международных советников президента Украины Владимира Зеленского. Он будет предоставлять бесплатные консультации украинскому правительству по экономическому восстановлению.

Видео дня

Об этом информирует газета The Independent. Ожидается, что консультативный совет создаст группу экспертов, которые будут консультировать как главу государства, так и экс-вице-премьера Канады Христю Фриланд.

Что известно

Экс-премьер похвалил правительство Зеленского и украинский народ за проявление "такой храбрости, такой силы, такой изобретательности в своем сопротивлении в этой войне".

"Западу нужна сильная Украина, а сильной Украине нужна сильная экономика. Поэтому я рад присоединиться к международной группе, которая консультирует президента Зеленского по вопросам экономической реконструкции. Уверен, что Украина с ее человеческим капиталом, природными ресурсами и культурой инноваций станет одной из самых динамичных экономик в Европе", — сказал он.

Слова экс-политика прозвучали во время первого заседания консультативного совета в четверг, 26 февраля вместе с другими международными деятелями, в частности президентом Всемирного банка Аджаем Бангой, президентом Европейского банка реконструкции и развития Одилем Рено-Бассо и делегатами из компаний Siemens, BlackRock, Citigroup и ArcelorMittal. Заседание обсуждало подготовку Украины к следующему отопительному сезону.

Чем сейчас занимается Риши Сунак

Издание отмечает, что после своей отставки, Риши Сунак остался депутатом парламента Британии от Ричмонда и Норталлертона, параллельно с этим консультируя Goldman Sachs, Microsoft и компанию-разработчика сервисов на основе искусственного интеллекта Anthropic.

Экс-глава Даунинг-стрит также является приглашенным научным сотрудником Института Гувера при Стэнфордском университете в Калифорнии, занимает неоплачиваемые должности на Форуме новой экономики Bloomberg и Школе управления Блаватника, ведет авторскую колонку в газете Sunday Times и руководит благотворительной математической организацией вместе со своей женой Акшатой Мурти. Кроме того, бывший премьер жертвует основную часть своих доходов от внепарламентской работы на благотворительность, согласно его официальному реестру интересов.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет шанс завершить войну до ноября – времени проведения промежуточных выборов в США. Сейчас существует "окно возможностей", а Вашингтон способен усилить давление на Кремль, но подчеркнул, что вопрос территории остается чрезвычайно сложным.

Как сообщал OBOZ.UA, глава государства также ответил на вопрос, может ли Украина выиграть в войне против России, – это зависит от того, что именно понимают под словом "победа". На сегодня самыми сложными остаются именно территориальные темы, а действующее возвращение всех территорий силовым путем привело бы к слишком большим потерям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!