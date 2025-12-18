'Сидел на иголках. Хотел, чтобы Усик нокаутировал Фьюри': Джошуа заявил, что Тайсона надо поставить на место

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) выразил сожаление, что Александр Усик (24-0, 15 КО) не смог нокаутировать Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО). Британец отметил, что очень хотел увидеть досрочную победу украинца над его соотечественником, которая была близка в поединке 18 мая 2024 года.

Об этом Джошуа рассказал в интервью YouTube-каналу журналу The Ring, комментируя возможность противостояния с Фьюри. Уроженец Уотфорда напомнил, что в первом бою с Тайсоном наш боксер отправил соперника в нокдаун, а рефери откровенно спас британца.

"Тайсона почти нокаутировали! Я хотел, чтобы Усик поймал его еще одним ударом. Я смотрел и думал: "Давай, пожалуйста". Я сидел на иголках и еле себя сдерживал. Я хотел, чтобы Усик нокаутировал Фьюри, потому что его надо поставить на место. Клянусь, если у меня будет такая возможность, я отправлю его спать на пол ринга", – сказал Джошуа.

Напомним, в мае минувшего года Усик победил Фьюри раздельным решением судей, отправив соперника в девятом раунде в нокдаун. В декабре-2024 украинец был сильнее в реванше на карточках всех трех арбитров.

Отметим, что 19 декабря Джошуа проведет бой с Джейком Полом (12-1, 7 КО). Для подготовки к поединку британец присоединился к команде Усика, проводя тренировки в его лагере.

