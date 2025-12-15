На фоне флагов Украины и ВСУ: Джошуа показал, как готовился к бою с Полом. Видео

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) завершил подготовку к бою с Джейком Полом (12-1, 7 КО). Британец провел ее в тренировочном лагере Александра Усика (24-0, 14 КО) в испанской Валенсии под руководством тренера Егора Голуба.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано на официальном канале британского боксера на видеохостинге YouTube. На кадрах видно, как Джошу усердно работает над физической и ментальной подготовкой к поединку 19 декабря, который должен стать промежуточным перед противостоянием с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).

Свое общение с журналистами Джошуа провел на фоне флагов Украины, которые окружали его повсюду. Также можно было увидеть Энтони рядом со стягом Вооруженных сил нашей страны.

"Спустя 12 месяцев я снова оказался в тренировочном лагере. В Валенсии, вместе с командой, которая тренировала Ломаченко и Усика. Если вы хотите выиграть, окружите себя победителями. А они – победители. Чтобы выдержать 12 раундов элитного бокса и выглядеть в 12-м раунде также, как и в первом, нужно много упорного труда", – поделился впечатлениями Джошуа.

Ранее OBOZ.UA рассказал, где смотреть бой Джошуа – Пол. Сергей Лапин из команды Усика сделал однозначный прогноз на победителя боя британца и американца.

Также сам украинский боксер поделился ожиданиями от предстоящего противостояния. Напомним, Энтони свой последний бой провел в сентябре 2024 года, когда сенсационно проиграл Даниелю Дюбуа (22-3, 21 КО).

